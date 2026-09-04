Riso: "Mancini rimasto a Roma per amore, Frattesi è stato coraggioso"

Giuseppe Riso, noto agente di diversi calciatori in Serie A e non solo, racconta a Tuttosport aneddoti e curiosità su alcune delle trattative più importanti che hanno visto protagonisti lui e la sua scuderia, GR Sports, in questi anni.
Sandro Tonali, con il suo trasferimento al Tottenham per 116 milioni di euro, resta ancora oggi l'italiano più pagato di sempre. "Dietro a un’operazione del genere ci sono tanti anni di lavoro - spiega il procuratore - Non sono io ad aver segnato il record: è Sandro che lo ha meritato sul campo. Io al massimo ho fatto qualche telefonata in più. Il Tottenham, inoltre, aveva fatto capire al un giocatore di essere una priorità".
Passando al presente e alla finestra di calciomercato appena conclusa Beppe Riso torna a parlare della scelta di Gianluca Mancini di restare alla Roma nonostante le ricche offerte dall'estero. "Mi ha detto “Giuseppe, io voglio rimanere qui”. E io gli ho risposto: “Ma sei sicuro? Perché se poi sei pazzo, almeno dimmelo prima!”. Ha dato più peso a quello che sentiva che a quello che avrebbe potuto guadagnare, non è scontato", racconta l'agente.
Spazio anche alla trattativa tra Inter e Lazio che ha riportato Frattesi nella Capitale: "Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate - spiega Riso - Ha fatto una scelta coraggiosa rinunciando alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore".
Non manca un commento sull'affare Ahanor, che ha lasciato l'Atalanta per circa 46 milioni di euro ed è volato in Premier League al Crystal Palace. "Per la Dea è senza dubbio una grande operazione - commenta Giuseppe Riso - Ma se un ragazzo così giovane arriva a una valutazione del genere significa anche che ancora oggi in Italia abbiamo i talenti e li sappiamo crescere". Secondo il procuratore "la vera sfida per la Serie A è riuscire a creare le condizioni perché questi ragazzi possano diventare grandi qui, prima di doverli vendere":