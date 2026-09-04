Riso: "Mancini rimasto a Roma per amore, Frattesi è stato coraggioso"

Spazio anche alla trattativa tra Inter e Lazio che ha riportato Frattesi nella Capitale: "Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate - spiega Riso - Ha fatto una scelta coraggiosa rinunciando alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore".



Non manca un commento sull'affare Ahanor, che ha lasciato l'Atalanta per circa 46 milioni di euro ed è volato in Premier League al Crystal Palace. "Per la Dea è senza dubbio una grande operazione - commenta Giuseppe Riso - Ma se un ragazzo così giovane arriva a una valutazione del genere significa anche che ancora oggi in Italia abbiamo i talenti e li sappiamo crescere". Secondo il procuratore "la vera sfida per la Serie A è riuscire a creare le condizioni perché questi ragazzi possano diventare grandi qui, prima di doverli vendere":