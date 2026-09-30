LO STRAPPO

Portogallo, Ronaldo conferma la rottura: "Lascio il ritiro. A tempo debito vi spiegherò tutto"

CR7 conferma di aver lasciato il ritiro dei lusitani dopo la lite con il ct Jorge Jesus: 

30 Set 2026 - 21:34
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"Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato", così Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rotto con il ct Jorge Jesus e il Portogallo. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, ma adesso è arrivata la conferma dal suo account Instagram: dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post su suoi canali social

Il post di Cristiano

 "Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato". Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo, dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. "Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale e dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della Nazionale", spiega Ronaldo. "Ora é il momento di augurare buona fortuna al Portogallo ed a tutti i miei compagni si squadra, senza eccezioni", conclude.

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Le parole di Jorge Jesus

 "Se (domani, ndr) tutto procede normalmente, giocherà Gonçalo Ramos: se poi avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà". Queste le parole in conferenza stampa del ct Jorge Jesus suonate come la mancanza di rispetto che ha fatto traboccare il vaso di CR7. Appreso di essere ancora una volta fuori dalla lista dei titolari, il giocatore ha svuotato il suo armadietto nello stadio Parken di Copenaghen ed é salito su un van nero della Federcalcio portoghese - come mostra un video diffuso da A Bola - saltando il terzo allenamento consecutivo. Nel frattempo i suoi compagni, a eccezione di Francisco Conceição, erano già in campo a lavorare. Rabbia e delusione hanno partorito l'abbandono del ritiro, certificando una frattura ormai inconciliabile con il tecnico che osa tenerlo in panchina.
Il canale televisivo portoghese Sic Notícias, ha riferito che il jet privato del giocatore é decollato da Madrid diretto a Copenaghen, per riportarlo nella capitale spagnola. Dopo le tensioni di ieri, che avevano costretto il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proença, a volare d'urgenza a Copenaghen, la crisi era stata data per superata. In mattinata i tre si sono incontrati nell'albergo di Malmö dove alloggia la delegazione portoghese. C'é stato uno scambio di opinioni in un'atmosfera tranquilla e cordiale, a quanto hanno riferito fonti della federazione. Ma nel pomeriggio la vicenda ha preso un'altra piega. Cristiano Ronaldo ha abbandonato l'allenamento, segno che la tensione non si era affatto stemperata. Jorge Jesus, del resto, era stato molto chiaro: "Posso promettere quello che voglio. Sono l'allenatore, ho detto al giocatore che non avrebbe giocato. Ti metterò in panchina. Se avrò bisogno di te per 30 minuti, giocherai; altrimenti no. Nessuno mi farà cambiare idea. Né lui, né nessun altro nel mondo del calcio. Né alcun presidente. Mai, assolutamente nessuno".

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