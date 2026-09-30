ENTRO I TERMINI

Euro 2032: la Figc ha inviato alla Uefa i dossier di 13 città e 14 stadi

Solo successivamente la Federazione procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti

30 Set 2026 - 19:32
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La Figc ha inviato oggi alla Uefa, nei termini previsti, i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente Figc Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno della Uefa Alexander Ceferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) e 14 stadi: Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona.

La Uefa svolgerà le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi (ad esempio i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media e i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità). Solo successivamente la Federazione procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti. "Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in Figc - sottolinea Malagò - a testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida. Desidero ringraziare l'Uefa per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a Euro 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale". 

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