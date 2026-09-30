NAZIONALE

Italia, Bianchedi rassegna le dimissioni da capo delegazione

L’ex schermitrice: "Sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone. Valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione”

30 Set 2026 - 21:08
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Diana Bianchedi si dimette da Capo delegazione della nazionale Italiana di calcio. L’ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell’incarico con una lettera pubblicata sul sito della Figc:

"A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da Capodelegazione della Nazionale. Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del Coni, della sua Giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche. Una squadra che ho trovato compatta, motivata, con grandi professionisti, a partire dal commissario tecnico, passando ai giocatori e a tutto lo staff. Li ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che pur in pochi giorni mi hanno fatto vivere. Ricordiamoci che lo sport è, e deve essere, primariamente questo. Tifiamo per questi ragazzi, se lo meritano."

Il caso Coni

 Quando il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò aveva annunciato Bianchedi come nuovo capo delegazione della nazionale maggiore erano già sorte le prime polemiche. Il problema verteva principalmente sulla compatibilità tra la nuova carica in Federcalcio con il ruolo di vice presidente vicaria del Coni che l'ex schermitrice ricopriva. 

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