Portogallo, Jesus non fa sconti a Ronaldo: "Decido io chi gioca, nessuno mi farà cambiare idea". E CR7 lascia il ritiro

Intanto la presenza di Ronaldo nel match di domani è in dubbio: l'ex attaccante di Manchester United, Juve e Real Madrid, dopo le parole in conferenza di Jesus, ha saltato anche l'allenamento odierno, nonostante il tecnico avesse garantito che il caso fosse rientrato. "Sono l'allenatore e ho deciso di non farlo giocare. Se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà mezz'ora, altrimenti no - ha aggiunto Jessun - Nessun giocatore mi farà mai cambiare idea su questo, né lui né nessun altro nel calcio, né alcun presidente". Il riferimento è alla riunione d'urgenza con Ronaldo alla presenza del presidente della Federcalcio portoghese: "Mi hanno costretto a parlare con Cris di una faccenda che non era nemmeno una faccenda. Cris, in Portogallo se ne parla così tanto che dobbiamo parlarne, ma non capisco cosa stia succedendo. Non c’era nulla di cui parlare. Quello di cui abbiamo parlato è ciò che lui ha detto in conferenza stampa. Ha detto: 'Sono qui perché tu decida. Se vuoi che giochi, gioco. Se vuoi che vada in tribuna, ci vado'. Il presidente è venuto, è ovvio, deve stare qui con la squadra. Sentendo quello che si diceva in Portogallo, ha voluto sapere cosa fosse successo. Ma dopo cena avevamo già risolto il problema che non era un problema", ha concluso Jesus.