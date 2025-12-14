Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Runjaic: "La strada è tracciata, ora dobbiamo mantenere il livello"

14 Dic 2025 - 18:06
Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro © Getty Images

"La strada è tracciata: siamo in un processo di crescita, è normale avere alti e bassi ma ora abbiamo capito cosa dobbiamo fare per restare a questi livelli". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la vittoria casalinga con i campionati d'Italia del Napoli. "Abbiamo mostrato una bella reazione rispetto alla sconfitta di lunedì sera con il Genoa - ha aggiunto - Siamo stati fortunati sulla situazione finale ma l'approccio alla gara è stato determinante. Da sempre sostengo l'importanza di far diventare il nostro stadio un fortino. Oggi sono felice per il pubblico che ci ha sostenuto per tutta la gara. Adesso speriamo di ripeterci nell'ultima partita casalinga con la Lazio e il prossimo turno con la Fiorentina", ha concluso.

Paolo Zanetti (Verona), 600mila euro netti
18:16
Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"
Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro
18:06
Udinese, Runjaic: "La strada è tracciata, ora dobbiamo mantenere il livello"
18:02
La Fiorentina in silenzio stampa: i tifosi contestano e il club valuta decisioni
16:16
Milan, Bartesaghi: "Devo tanto a questa squadra, rammarico per i 3 punti"
15:48
Sassuolo, Grosso: "C'è qualche rimpianto. Pinamonti fortissimo"