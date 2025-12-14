Logo SportMediaset

La Fiorentina in silenzio stampa: i tifosi contestano e il club valuta decisioni

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato questa volta al Franchi contro l'Hellas Verona per 1-2 (dove non ha ancora mai vinto una partita) la Fiorentina ha comunicato di essere in silenzio stampa e che eventuali decisioni che saranno prese saranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni. A rischio potrebbe esserci anche la posizione dell'allenatore Paolo Vanoli (subentrato in stagione all'esonerato Stefano Pioli) ma non solo. Anche oggi, al termine della partita, contestazione dei tifosi viola ai giocatori mentre la Curva Fiesole al triplice fischio finale si era già svuotata. La Fiorentina ha comunicato inoltr che da questo pomeriggio la squadra sarà in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi.

Paolo Zanetti (Verona), 600mila euro netti
18:16
Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"
Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro
18:06
Udinese, Runjaic: "La strada è tracciata, ora dobbiamo mantenere il livello"
18:02
La Fiorentina in silenzio stampa: i tifosi contestano e il club valuta decisioni
16:16
Milan, Bartesaghi: "Devo tanto a questa squadra, rammarico per i 3 punti"
15:48
Sassuolo, Grosso: "C'è qualche rimpianto. Pinamonti fortissimo"