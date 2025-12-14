Napoli, Conte: "Noi preoccupati e timorosi, ma non dobbiamo perdere entusiasmo e motivazione"

Antonio Conte mastica amaro dopo la sconfitta di Udine, che ha imposto una brusca frenata alla corsa scudetto del suo Napoli: "Nel primo tempo l'Udinese non ci ha mai tirato in porta, noi abbiamo creato diverse occasioni che andavano sfruttate meglio - l'analisi del tecnico -. Il secondo tempo invece è iniziato con tanto affanno, abbiamo fatto dei rinvii molto approssimativi e da lì in avanti, c'è stato un poco di timore, era visibile. Nei primi 20 minuti del secondo tempo sono stati annullati due gol, hanno preso una traversa, noi eravamo preoccupati e timorosi. Dobbiamo lavorare tanto, lo dico sempre, dobbiamo essere bravi nei momenti positivi e negativi. Va usata esperienza in campo, va preso tempo, usato il mestiere".