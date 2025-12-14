Logo SportMediaset

Calcio
napoli
NAPOLI

Napoli, Conte: "Noi preoccupati e timorosi, ma non dobbiamo perdere entusiasmo e motivazione"

Il tecnico dei partenopei dopo il ko di Udine: "Coperta corta? Quando per motivi esterni la rosa viene ridotta devi tenere botta"

di Redazione
14 Dic 2025 - 18:01
© ansa

Antonio Conte mastica amaro dopo la sconfitta di Udine, che ha imposto una brusca frenata alla corsa scudetto del suo Napoli: "Nel primo tempo l'Udinese non ci ha mai tirato in porta, noi abbiamo creato diverse occasioni che andavano sfruttate meglio - l'analisi del tecnico -. Il secondo tempo invece è iniziato con tanto affanno, abbiamo fatto dei rinvii molto approssimativi e da lì in avanti, c'è stato un poco di timore, era visibile. Nei primi 20 minuti del secondo tempo sono stati annullati due gol, hanno preso una traversa, noi eravamo preoccupati e timorosi. Dobbiamo lavorare tanto, lo dico sempre, dobbiamo essere bravi nei momenti positivi e negativi. Va usata esperienza in campo, va preso tempo, usato il mestiere".

Conte si è poi soffermato proprio sulla questione della gestione delle fasi più delicate del match: "Ho detto ai ragazzi che dobbiamo essere bravi a gestire questi momenti, ma li devono gestire loro, con malizia, magari perdendo tempo... Non dobbiamo perdere il coraggio, il goal alla fine te lo chiami se non cambi atteggiamento. Non ho niente da rimproverare a questi ragazzi che nell'emergenza stanno dando tutto, ma in trasferta dobbiamo assolutamente essere più bravi, a parlare di più, a tirare fuori il carattere. Lì subentra la personalità, che in campo deve farsi sentire. Posso lavorare tecnicamente, tatticamente, ma sul livello della personalità dobbiamo e possiamo crescere, ci sono tanti ragazzi che sono ottimi, ma devo aiutarli a crescere".

Infine una riflessione sull'emergenza numerica: "Il campanello d'allarme l'ho dato anche quando vincevamo. C'è poco da dire, noi a inizio anno lo sapevamo, quando fai tante competizioni ti preoccupi di fare una rosa all'altezza e quando per motivi esterni la rosa viene ridotta, devi tenere botta. Qualcosa la devi pagare, proprio in virtù di questo dobbiamo continuare. Non dobbiamo perdere motivazione, né entusiasmo. L'annata per noi non sarà semplice. L'importante è aver voglia, dobbiamo affrontare le difficoltà con voglia. Non voglio rimarcare o dire ancora le stesse cose, si deve andare avanti, anche l'ambiente. L'annata non sarà semplicissima, vogliamo combattere e continuare a farlo. In trasferta c'è da lavorare e migliorare queste situazioni, come questi 20' che abbiamo concesso oggi. Dobbiamo migliorare nel gestire queste situazioni. Quando la partita va dalla parte dell'avversario, dobbiamo migliorare".

conte
napoli

