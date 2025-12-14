Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"

C'è grande soddisfazione in casa Hellas Verona per la vittoria di Firenze contro la Fiorentina, perché riporta un po' di serenità e una boccata d'ossigeno per la propria classifica, allontanandosi dagli stessi viola che restano da soli all'ultimo posto: "Di partite importanti ne avevamo fatte tanto ma non eravamo concreti ma ci abbiamo sempre creduto e in certi momenti si tira fuori qualcosa di più - ha detto il tecnico Paolo Zanetti al termine della partita -. Fare sei punti in trasferta con Atalanta e Fiorentina è tanta roba. Oggi sapevamo la difficoltà della partita contro una squadra più attrezzata di noi. Abbiamo saputo soffrire e la voglia di segnare. È una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona. Due ultime vittorie che nonostante la classifica fanno sognare i tifosi dell'Hellas Verona: " Fa piacere dopo aver mangiato un po' di 'cioccolata' vedere i tifosi entusiasti. Ma io rimango molto cauto: è un'altra partita che dice che noi ci siamo per la salvezza ma la classifica resta deficitaria e il calendario è difficile. Dobbiamo restare sul pezzo e lavorare con umiltà". Infine, un suo pensiero sulla situazione della Fiorentina ultima in classifica, senza ancora mai vincere una partita, nonostante il valore della squadra viola e a oggi una delle squadre in lotta per salvarsi: "Un po' preoccupa ritrovarsela lì, perché la Fiorentina per me ha tutto per fare dei filotti e risalire. Nel calcio prima o poi i valori vengono fuori e per questo non possiamo pensare che la Fiorentina non uscirà da questa situazione. La lotta salvezza per me riguarda altre squadre che ci hanno dato del margine e che dobbiamo riprendere".