Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"

14 Dic 2025 - 18:16
Paolo Zanetti (Verona), 600mila euro netti © Getty Images

C'è grande soddisfazione in casa Hellas Verona per la vittoria di Firenze contro la Fiorentina, perché riporta un po' di serenità e una boccata d'ossigeno per la propria classifica, allontanandosi dagli stessi viola che restano da soli all'ultimo posto: "Di partite importanti ne avevamo fatte tanto ma non eravamo concreti ma ci abbiamo sempre creduto e in certi momenti si tira fuori qualcosa di più - ha detto il tecnico Paolo Zanetti al termine della partita -. Fare sei punti in trasferta con Atalanta e Fiorentina è tanta roba. Oggi sapevamo la difficoltà della partita contro una squadra più attrezzata di noi. Abbiamo saputo soffrire e la voglia di segnare. È una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona. Due ultime vittorie che nonostante la classifica fanno sognare i tifosi dell'Hellas Verona: " Fa piacere dopo aver mangiato un po' di 'cioccolata' vedere i tifosi entusiasti. Ma io rimango molto cauto: è un'altra partita che dice che noi ci siamo per la salvezza ma la classifica resta deficitaria e il calendario è difficile. Dobbiamo restare sul pezzo e lavorare con umiltà". Infine, un suo pensiero sulla situazione della Fiorentina ultima in classifica, senza ancora mai vincere una partita, nonostante il valore della squadra viola e a oggi una delle squadre in lotta per salvarsi: "Un po' preoccupa ritrovarsela lì, perché la Fiorentina per me ha tutto per fare dei filotti e risalire. Nel calcio prima o poi i valori vengono fuori e per questo non possiamo pensare che la Fiorentina non uscirà da questa situazione. La lotta salvezza per me riguarda altre squadre che ci hanno dato del margine e che dobbiamo riprendere".

Calcio ora per ora
Paolo Zanetti (Verona), 600mila euro netti
18:16
Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"
Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro
18:06
Udinese, Runjaic: "La strada è tracciata, ora dobbiamo mantenere il livello"
18:02
La Fiorentina in silenzio stampa: i tifosi contestano e il club valuta decisioni
16:16
Milan, Bartesaghi: "Devo tanto a questa squadra, rammarico per i 3 punti"
15:48
Sassuolo, Grosso: "C'è qualche rimpianto. Pinamonti fortissimo"