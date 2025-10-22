"Bella Thiaw": l'ex Milan ha già conquistato tutti a Newcastle. Per i media: "Rapina ai danni dei rossoneri"

Il difensore tedesco classe 2001 si sta ritagliando spazi e consensi. I tifosi gli hanno dedicato un coro personalizzatodi Redazione
Tra i tifosi del Newcastle e quelli del Milan sta nascendo un rapporto particolare, quasi di odio e amore. Nel mezzo c'è la figura di Malick Thiaw, ex difensore rossonero che nel giro di poche settimane sta diventando un beniamino nei Magpies. Dopo i sorrisi e l'entusiasmo per una cessione da oltre 40 milioni di euro in estate da parte della società rossonera, ora per i tifosi inglesi (e diversi media) la stessa cifra è praticamente da considerarsi una "rapina" nei confronti del Diavolo per il rendimento avuto fino a questo momento dal giovane tedesco tra Premier League e Champions League, dopo diverse stagioni balbettanti in Italia.
Il Chronicle Live ha parlato di "scippo" in merito al trasferimento di Thiaw in Inghilterra considerando l'ex rossonero un difensore in grado di toccare valutazione doppia nel giro di poco tempo. Il classe 2001 ha fatto vedere qualità fisiche e di lettura nei duelli individuali sviluppate anche nel periodo al Milan, ma non abbastanza per convincere i tifosi rossoneri e soprattutto Tare a dire di no a 40 milioni di euro più bonus negli ultimi giorni di mercato, nonostante la rivalutazione fatta nelle prime settimane di precampionato dallo stesso Allegri.
Eddie Howe gli ha dato fiducia dopo qualche settimana di ambientamento e, complice l'infortunio di Schar, Thiaw si è preso il posto al fianco di Botman in difesa e non lo ha più lasciato. Otto presenze di fila e un rendimento ottimale: "Si è integrato molto rapidamente. Sa fare tutto, ha struttura fisica e ottime doti tecniche. Preziossimo nel nostro modo di fare calcio" ha commentato lo stesso Howe.
E i tifosi? In poco tempo Malick Thiaw è diventato un beniamino dei Magpies che, dopo Sandro Tonali, ora inneggiano a un proprio giocatore acquistato dal Milan con tanto di coro personalizzato sulle note di "Bella ciao".