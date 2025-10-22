Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
CHI HA FATTO L'AFFARE?

"Bella Thiaw": l'ex Milan ha già conquistato tutti a Newcastle. Per i media: "Rapina ai danni dei rossoneri"

Il difensore tedesco classe 2001 si sta ritagliando spazi e consensi. I tifosi gli hanno dedicato un coro personalizzato

di Redazione
22 Ott 2025 - 16:42

Tra i tifosi del Newcastle e quelli del Milan sta nascendo un rapporto particolare, quasi di odio e amore. Nel mezzo c'è la figura di Malick Thiaw, ex difensore rossonero che nel giro di poche settimane sta diventando un beniamino nei Magpies. Dopo i sorrisi e l'entusiasmo per una cessione da oltre 40 milioni di euro in estate da parte della società rossonera, ora per i tifosi inglesi (e diversi media) la stessa cifra è praticamente da considerarsi una "rapina" nei confronti del Diavolo per il rendimento avuto fino a questo momento dal giovane tedesco tra Premier League e Champions League, dopo diverse stagioni balbettanti in Italia.

Il Chronicle Live ha parlato di "scippo" in merito al trasferimento di Thiaw in Inghilterra considerando l'ex rossonero un difensore in grado di toccare valutazione doppia nel giro di poco tempo. Il classe 2001 ha fatto vedere qualità fisiche e di lettura nei duelli individuali sviluppate anche nel periodo al Milan, ma non abbastanza per convincere i tifosi rossoneri e soprattutto Tare a dire di no a 40 milioni di euro più bonus negli ultimi giorni di mercato, nonostante la rivalutazione fatta nelle prime settimane di precampionato dallo stesso Allegri.

Eddie Howe gli ha dato fiducia dopo qualche settimana di ambientamento e, complice l'infortunio di Schar, Thiaw si è preso il posto al fianco di Botman in difesa e non lo ha più lasciato. Otto presenze di fila e un rendimento ottimale: "Si è integrato molto rapidamente. Sa fare tutto, ha struttura fisica e ottime doti tecniche. Preziossimo nel nostro modo di fare calcio" ha commentato lo stesso Howe.

E i tifosi? In poco tempo Malick Thiaw è diventato un beniamino dei Magpies che, dopo Sandro Tonali, ora inneggiano a un proprio giocatore acquistato dal Milan con tanto di coro personalizzato sulle note di "Bella ciao".

malick thiaw
newcastle

Premier League

Chiesa non basta, cade il Liverpool. Ko anche Chelsea e United, fa festa solo il City

"Bella Thiaw": l'ex Milan ha già conquistato tutti a Newcastle. Per i media: "Rapina ai danni dei rossoneri"

Redazione

Colpo dello United ad Anfield, il Liverpool perde ancora ed è in crisi nera. Tottenham ko

All'Arsenal basta Trossard per difendere la vetta, Haaland trascina il City. Tris del Chelsea

9

ManCity, nuova maglia per la Champions tra virtuale e reale

Il Manchester City piega il Brentford, prima sconfitta per il Crystal Palace

11

Maresca come Mou: esultanza folle per il gol vittoria contro il Liverpool

Il Chelsea affonda il Liverpool al 96’, Arsenal capolista. Ok Tottenham e United

Chiesa non basta, cade il Liverpool. Ko anche Chelsea e United, fa festa solo il City

I più visti di Calcio Estero

Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus

De Zerbi, Farioli e Maresca: quando l'italiano vincente è costretto a emigrare

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

"Troppi infortuni, è colpa dei vaccini". Calciatore francese perde causa contro Pfizer e Federazione

Drenthe racconta il suo Real Madrid: "Lo scantinato di Robinho come un night"

Mondiale U20: il Marocco usa tre portieri e vola in finale, non era mai successo

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:24
Atletica, Rieti 2026 al Congresso European Athletics
17:16
Niente match a Miami, il tecnico del Villarreal: "Annuncio irrispettoso"
Sportmediaset Late News del 22 ottobre 2025
Sportmediaset Late News del 22 ottobre 2025
17:06
La prova dei nove: Fuoco e gli altri, tutti i rookie in pista a Mexico City