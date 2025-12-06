Logo SportMediaset

Calcio

Spezia, Donadoni: "Compatti per non lasciar spazio all'Entella"

06 Dic 2025 - 21:30

"Aggressivi, determinati, propositivi, togliersi dalla testa qualsiasi altro tipo di pensiero che può essere solo qualcosa che distoglie l'attenzione e la concentrazione che sono necessarie. Le vittorie e i tre punti danno una mano anche in termini di morale, però come ho detto già dopo la partita di domenica, dobbiamo saperci mettere alle spalle quello che è stato e guardare avanti". Così il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni in vista della trasferta di Chiavari di lunedì prossimo. Contro la Sampdoria é arrivata la prima vittoria della sua gestione, ma la prestazione ha mostrato ancora ampi margini di miglioramento. Cassata ha scontato la squalifica, ma Nagy non si è allenato a causa della febbre. Hristov e Soleri tornano dai rispettivi infortuni e saranno dosati. In attacco ci saranno Artistico e Vlahovic. In casa l'Entella ha uno score invidiabile. "Dobbiamo riuscire a essere più compatti possibili, perché quando sei compatto si riducono le distanze e questo ti permette di poter rimediare agli errori".

