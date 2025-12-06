Minacce e insulti via social, le mogli dei giocatori della Fiorentina denunciano

Minacce e insulti sono stati rivolti via social alle mogli e alle compagne dei giocatori della Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta rimediata oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo. A denunciarlo attraverso il proprio profilo su Instagram la consorte del terzino brasiliano Dodo, Amanda Ferreira, che come riportato da alcuni siti che si occupano di Fiorentina ha chiesto aiuto e l'intervento delle autorità preposte e risposto duramente, postando lo screenshot, all'autore di uno di questi messaggi d'odio in cui vengono coinvolti i figli della coppia. Anche le compagne di altri giocatori viola sarebbero state bersaglio di messaggi offensivi e minacciosi e avrebbero sporto denuncia.