Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
IL CALCIO DEL FUTURO

Strasburgo, largo ai giovani: è la prima squadra al mondo di soli Millennials

Per la prima volta nella storia, un club ha schierato 11 giocatori tutti nati nel nuovo millennio: gli alsaziani hanno battuto 1-0 in trasferta il Metz alla prima giornata di Ligue 1

18 Ago 2025 - 12:55
Todd Boehly, proprietario di Strasburgo e Chelsea © Getty Images

Todd Boehly, proprietario di Strasburgo e Chelsea © Getty Images

Largo ai giovani, anzi ai giovanissimi: la filosofia dello Strasburgo è la celebrazione della Generazione Y e dei Millennials. La squadra alsaziana, nella vittoria 1-0 a Metz nella prima giornata del campionato francese, ha infatti schierato solo giocatori nati dopo il 2000, quindi nel nuovo millennio. Un record storico, frutto di una politica societaria molto legata ai giovani e proiettata nel futuro: la proprietà dello Strasburgo è la stessa del Chelsea, la BlueCo di Teddy Boehly, che sta di fatto rendendo lo Strasburgo un "vivaio" dei Blues. 

Mai era successo che l'11 titolare di un club dei maggiori campionati europei fosse composto da giocatori tutti di età così bassa. Lo Strasburgo, nel corso dell'estate, ha rilevato moltissimi prospetti interessanti, tra cui Mike Penders (portiere di 20 anni), Mamadou Sarr (difensore di 19) e Kendry Paez (centrocampista di 18) tutti in prestito proprio dal Chelsea. Poi, in rosa anche i nuovi arrivi Mathis Amougou e Ishé Samuels-Smith.

Leggi anche

Vitinha-gol, il Psg batte 1-0 il Nantes alla prima di campionato

Un asse Londra-Strasburgo che sembra funzionare, già l'anno scorso infatti il club francese è riuscito a qualificarsi in Conference League e quest'anno punta a confermarsi. Alla guida Liam Rosenior, allenatore inglese di 41 anni: giovane, ma quasi "vecchio" se paragonato ai suoi giocatori. E' il nuovo che avanza, anche nel calcio. 

strasburgo
ligue 1

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri
Notizie del giorno
Vedi tutti
14:53
Inter, in difesa si lavora per Solet (ma non solo). Occhi all'estero per il centrocampista
14:43
Ciclismo: Vuelta, Vingegaard al via, guida team Visma-Lease a Bike
14:40
Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi
14:34
Reijnders nella storia del City: come lui solo Aguero
14:33
La Juve resiste alle sirene arabe: no a 25 milioni dall'Al Ahli per Locatelli