Strasburgo, largo ai giovani: è la prima squadra al mondo di soli Millennials

Largo ai giovani, anzi ai giovanissimi: la filosofia dello Strasburgo è la celebrazione della Generazione Y e dei Millennials. La squadra alsaziana, nella vittoria 1-0 a Metz nella prima giornata del campionato francese, ha infatti schierato solo giocatori nati dopo il 2000, quindi nel nuovo millennio. Un record storico, frutto di una politica societaria molto legata ai giovani e proiettata nel futuro: la proprietà dello Strasburgo è la stessa del Chelsea, la BlueCo di Teddy Boehly, che sta di fatto rendendo lo Strasburgo un "vivaio" dei Blues.