Ligue 1: tris Marsiglia, De Zerbi aggancia momentaneamente la vetta

Terza vittoria nelle ultime quattro per l'Olympique Marsiglia, che trionfa sul Metz: 3-0 per De Zerbi e aggancio momentaneo alla vetta. Spingono subito gli ospiti, schierati col 4-2-3-1 e col 2007 Robinio Vaz in attacco, ma non sfondano. Gomes spreca in due occasioni, Pavard e Greenwood invece non riescono a superare Fischer. L'inglese colpisce anche un palo, mentre Vaz impegna il portiere. Persiste lo 0-0 al riposo e il Metz si carica, creandosi anche una chance con Hein in avvio di ripresa. Sarà il canto del cigno per i padroni di casa, che da qui in poi vengono surclassati. Il primo segnale del dominio e del decollo OM è la traversa di Greenwood, poi gli uomini di De Zerbi colpiscono. Siamo al 51' quando Vaz pesca l'ex Feyenoord Igor Paixao, che trova la terza rete nell'arco di tre giorni: due in Champions e una oggi, la prima per lui in Ligue 1. O'Riley firma il bis al 69', poi sfiora la doppietta e partecipa al tris: è lui a ispirare il gol di Gouiri al 76'. La gara è ormai finita e l'Olympique Marsiglia sfiora anche il poker con Nadir, per poi proteggere un 3-0 comodo e meritatissimo. De Zerbi e i suoi salgono così a 15 punti, agganciando momentaneamente Psg e Lione: queste ultime giocheranno domani e potranno rispondere, riprendendosi la vetta