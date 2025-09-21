Marsiglia-Psg rinviata per i rischi del maltempo: polemiche sulla data di recupero

Si giocherà lunedì alle 20 ma i giocatori dei campioni d'Europa non potrebbero prendere parte alla cerimonia del Pallone d'oro
Le Classique, come in Francia chiamano la partita tra Marsiglia e Psg, non si giocherà stasera alle 20.45. Il motivo è legato alle condizioni del tempo visto che sono previsti temporali e rovesci sul Velodrome, e il dipartimento è già in allerta arancione.
Il calendario, teoricamente, non proporrebbe particolari ostacoli per il recupero, considerando che nessuna delle due squadre ha impegni europei. Si dovrebbe giocare già domani alle 20, come prevede il regolamento della Ligue 1. Il problema è rappresentato dal fatto che, nelle stesse ore, si celebrerà uno dei momenti più importanti del calcio internazionale, l’assegnazione del Pallone d’Oro. La cerimonia inizierà proprio alle 20 e coinvolgerà (ma oramai è il caso di parlare al passato...) diversi calciatori del Psg campione di Francia. Ousmane Dembélé, poi, è praticamente il vincitore annunciato.
