La denuncia di Klasnic: "Non so quanto tempo mi resta da vivere, ci sono troppi farmaci nel calcio"

"Nel calcio è difficile andare avanti senza antidolorifici se vuoi dare il meglio in campo - ha commentato Klasnic -, anzi non credo si possa praticare sport professionistico senza usarne. Ma se avessi saputo dei problemi ai reni non li avrei presi". Da anni ormai l'ex St. Pauli sta combattendo contro gravi problemi renali causati da cure mediche scorrette ricevute in carriera: "Sono ancora vivo per miracolo". I medici del Werder Brema, infatti, avrebe continuato a prescrivergli farmaci nonostante valori renali alterati riscontrati nel 2003, senza intervenire. Modus operandi che ha portato Klasnic ha fare causa e a vincerla ottenenendo 4,5 milioni di euro dal Werder Brema come risarcimento.