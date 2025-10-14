Qualificazioni mondiali: sono 28 le Nazionali che hanno già staccato il pass

L'Inghilterra è la prima nazionale europea ad accedere al Mondiale 2026. La squadra di Tuchel ha battuto 5-0 la Lettonia conquistando aritmeticamente il primo posto nel gruppo K. Anche Sudafrica e Qatar hanno centrato la qualificazione nella giornata di martedì. Sale così a 28 il numero delle Nazionali che hanno già staccato il pass per il Mondiale 2026 di calcio che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Oltre all'Inghilterra e ai tre Paesi organizzatori, sono sicure alla Coppa del mondo le 6 sudamericane che hanno già concluso il proprio percorso di qualificazioni (tra cui Argentina e Brasile). Avanti anche 8 asiatiche (tra cui l'Uzbekistan ora allenato da Fabio Cannavaro), altre 9 dall'Africa e la Nuova Zelanda dalla confederazione oceanica. Queste tutte le 28 squadre (su 48) già qualificate: Canada (Paese ospitante), Messico (Paese ospitante), Stati Uniti (Paese ospitante), Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde, Sudafrica, Qatar, Inghilterra, Senegal, Arabia Saudita e Costa d'Avorio.