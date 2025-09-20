Logo SportMediaset
FRANCIA

Ligue 1: il Lens piega il Lille, altro tonfo del Nizza

I Dogues ko 3-0 contro i Sangueoro: rossoneri sconfitti 4-1 dal Brest

20 Set 2025 - 23:15
© IPA

© IPA

Quinta giornata di Ligue 1: il Lens si prende il derby del Nord contro il Lille (che va incontro al primo ko stagionale) con un secco 3-0 casalingo. Per i Sangueoro vanno a segno Said (28’), l’ex Udinese Thauvin (43’) e Fofana (52’). Arriva la terza sconfitta in cinque gare per il Nizza, ko 4-1 sul campo del Brest. Pazzo pari 2-2 tra Nantes e Rennes, con i canarini che pareggiano al 96’ dopo un rigore sbagliato al 92’.

LENS-LILLE 3-0
Il Lens si prende il derby del Nord e strapazza il Lille 3-0. Sotto il diluvio dello Stade Bollaert-Delelis gli ospiti sfiorano il vantaggio con Haraldsson, che si divora l’1-0 in tap-in. Al 28’ ecco che i Sangueoro stappano la partita: corner basso dentro l’area di deviazione quasi impercettibile di Said. In chiusura di primo tempo altro pasticcio del Lille: Said apparecchia per Thauvin che firma il 2-0 al 43’. Dopo la pausa i giallorossi trovano anche il tris, che di fatto chiude definitivamente la partita: al 52’ Fofana insacca in tap-in il 3-0, con i Dogues che si spengono nel finale. Il Lens vince il sale a 9 punti, uno in meno rispetto al Lille (10) che incassa la prima sconfitta stagionale.

BREST-NIZZA 4-1
Altro tonfo del Nizza, ko 4-1 sul campo del Brest (che trova la prima vittoria dell’anno). Partenza fantastica da parte dei padroni di casa, che nel giro di due minuti rifilano un uno-due micidiale: al sesto minuto Ajorque apre le marcature, imitato tre minuti più tardi da Del Castillo. Dopo la doppia sberla i rossoneri si scuotono, accorciando le distanze alla mezz’ora con Moffi. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 2-1, ma nella ripresa i biancorossi dilagano: altra fiammata dal 70’ e altre due reti. Prima Chotard cala il tris, poi al 76’ Lascary cala il poker che chiude i conti. Decisivo ancora una volta Ajorque, con due assist nelle ultime due reti dei padroni di casa. Il Nizza resta fermo a 6 punti, tocca invece quota 4 il Brest.

NANTES-RENNES 2-2
Succede di tutto in Nantes-Rennes: il match finisce 2-2 con il pareggio che arriva allo scadere. Nel corso del primo tempo i rossoneri sembrano essere in pieno controllo della gara: gli ospiti stappano la partita al 29’ grazie al calcio di rigore trasformato da Blas, poi al 35’ Lepaul insacca già il raddoppio su assist di Seidu. Dopo l’intervallo e i due gol di svantaggio i padroni di casa si risvegliano: Mwanga accorcia le distanze su azione insistita al 64’, infiammando la mezz’ora finale. I gialloverdi hanno la chance del pari al 92’, ma Abline sbaglia il rigore del potenziale pareggio. Partita finita? Non proprio: quattro minuti più tardi, al 96’, Abline si fa perdonare con l’assist per il tardivo 2-2 di El Arabi. Il Rennes sale a 8 punti, il doppio rispetto ai 4 del Nantes.

ligue 1
francia

