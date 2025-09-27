Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ligue 1
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

Pallone d'Oro

PSG, omaggio da brividi del Parco dei Principi per Dembelé e Luis Enrique

27 Set 2025 - 22:11
4 foto

Atmosfera da brividi al Parco dei Principi in occasione di PSG-Auxerre. Gli ultras parigini hanno infatti esposto due coreografie imponenti per glorificare Dembelé come nuovo Pallone d'Oro e Luis Enrique quale miglior allenatore della passata stagione. L’attaccante francese indossa la maglia del PSG e tiene tra le mani il prestigioso trofeo personale: "Principe della città diventato re del mondo", si legge sullo striscione. L'omaggio per Lucho, invece, vede il tecnico spagnolo posare con tutti i trofei vinti nel 2025 dal PSG e lo striscione che lo accompagna recita: "Non potete capire", un riferimento alla serie documentaria prodotta da Movistar e trasmessa lo scorso anno su Canal+.

Visualizza il post su Twitter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ligue 1

Barcola avvisa la Dea, Psg a punteggio pieno ma Kvara va ko. Clamorosa rimonta Lille nel recupero

Il PSG approfitta del ko del Monaco e torna da solo in testa nella notte della festa per Dembelé

4

PSG, omaggio da brividi del Parco dei Principi per Dembelé e Luis Enrique: "Non potete capire"

Roberto De Zerbi

De Zerbi scatenato dopo il Psg: "Non mi piace il potere: sono venuto a Marsiglia anche per batterli"

Chevalier sbaglia e condanna i suoi, PSG ko nel Classique. Proprio nella notte di Gigio...

Marsiglia-Psg rinviata per i rischi del maltempo: polemiche sulla data di recupero

Il Lens travolge il Lille, altro tonfo del Nizza

Gianluigi Donnarumma

Campos spiega l'addio a Donnarumma: "Voleva cifre da vecchio Psg, ora la stella è il club"

Barcola avvisa la Dea, Psg a punteggio pieno ma Kvara va ko. Clamorosa rimonta Lille nel recupero

I più visti di Calcio Estero

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Slot: "Leoni starà fermo un anno, Chiesa in lista Champions al suo posto"

Sliding door Chiesa: perché l'infortunio di Leoni potrebbe cambiargli la stagione

Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

Primo derby per Baena che ritrova Valverde: due anni fa finì a pugni

Kane nella storia, è il più veloce nel XXI secolo a raggiungere quota 100 gol con un club