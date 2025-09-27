PSG, omaggio da brividi del Parco dei Principi per Dembelé e Luis Enrique

Atmosfera da brividi al Parco dei Principi in occasione di PSG-Auxerre. Gli ultras parigini hanno infatti esposto due coreografie imponenti per glorificare Dembelé come nuovo Pallone d'Oro e Luis Enrique quale miglior allenatore della passata stagione. L’attaccante francese indossa la maglia del PSG e tiene tra le mani il prestigioso trofeo personale: "Principe della città diventato re del mondo", si legge sullo striscione. L'omaggio per Lucho, invece, vede il tecnico spagnolo posare con tutti i trofei vinti nel 2025 dal PSG e lo striscione che lo accompagna recita: "Non potete capire", un riferimento alla serie documentaria prodotta da Movistar e trasmessa lo scorso anno su Canal+.