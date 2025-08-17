Ligue 1: Vitinha-gol, il Psg batte 1-0 il Nantes all'esordio in campionato

Decide una rete del portoghese a metà ripresa. Brest-Lille 3-3, sorridono Angers, Auxerre e Strasburgo
Il Psg non sbaglia e vince la sua prima partita nella Ligue 1 2025/2026. I campioni d'Europa in carica si impongono 1-0 in casa del Nantes grazie al gol a metà ripresa di Vitinha, con Gonçalo Ramos che si vede annullare al 77' il possibile 2-0 per la formazione di Luis Enrique. Spettacolare 3-3 al debutto tra Brest e Lille, mentre sorridono Angers, Auxerre e Strasburgo, che vincono 1-0 rispettivamente contro Paris FC, Lorient e Metz.
NANTES-PSG 0-1
Con più sofferenza del previsto, il Psg non sbaglia al debutto e si prende i primi tre punti del suo nuovo percorso in Ligue 1. Una partita complicata per i campioni d'Europa in carica, che soprattutto nel primo tempo fanno fatica a sfondare e infatti creano la prima grande occasione soltanto al 42', con la traversa di Gonçalo Ramos colpita dal limite dell'area, mentre poco prima Lopes salva su Barcola. Alla fine, gli ospiti la sbloccano con un episodio: Mendes serve Vitinha che calcia dal limite, con il suo destro che viene deviato spiazzando inevitabilmente Lopes per l'1-0. Undici minuti dopo, Gonçalo Ramos sembra chiudere la partita girandosi sul sinistro, ma partendo oltre la linea gialloverde: 2-0 annullato e tutto in dubbio fino alla fine. Il Nantes, però, non riesce mai a rendersi pericoloso e così finisce 1-0 per il Psg, che sale subito in vetta alla classifica conquistando i suoi primi tre punti. Ma le incertezze sui campioni (quasi) di tutto restano: solo un episodio fortunato regala il successo a Luis Enrique.
BREST-LILLE 3-3
Il match più spettacolare della prima giornata è certamente Brest-Lille, che si chiude con un divertente 3-3. Subito protagonista Giroud, al ritorno in Ligue 1 dove non giocava dal 2012 e a segno dopo 11 minuti. Gli ospiti vanno anche sul 2-0 grazie ad Haraldsson, ma Doumbia, con una doppietta tra il 34' e il 51', rimette tutto in parità (2-2). A metà secondo tempo Mukau porta di nuovo in vantaggio gli ospiti, ma il 3-2 dura appena 9 minuti, poi Le Cardinal firma il definitivo 3-3.
ANGERS-PARIS FC 1-0
Non è fortunato il ritorno in Ligue 1 del Paris FC, che nonostante la superiorità numerica per più di mezz'ora perde 1-0 sul campo dell'Angers. Il gol che decide la sfida arriva subito, al 9', con Lepaul che sfrutta l'assist di Lefort. Al 57', Mouton lascia i padroni di casa in dieci, ma il neopromosso Paris non riesce a trovare il pareggio.
METZ-STRASBURGO 0-1
Grazie al gol all'86' di Panichelli, lo Strasburgo si prende i primi tre punti del suo campionato battendo 1-0 il Metz al debutto. Il più pericoloso prima dell'episodio che decide la gara è Emegha, sempre per gli ospiti, ma il suo colpo di testa viene fermato dalla difesa. Poi, quando lo 0-0 sembra inevitabile, ecco l'incornata di Panichelli su assist di Bakwa, che gela Metz.
AUXERRE-LORIENT 1-0
Bene anche l'Auxerre, che nonostante un rigore sbagliato vince 1-0 contro il Lorient. Dopo un primo tempo senza reti, la sfida si sblocca al 53', con il gol decisivo che porta la firma di Sinayoko su assist di Osman. Subito dopo, Casimir conclude dalla distanza ma Kamara è strepitoso. Il duello si ripete nel momento più importante del match, al 70', quando arriva il rigore per i padroni di casa. Casimir, però, sbaglia il possibile 2-0 calciando sulla traversa. E nel finale serve il miracolo di Leon sulla conclusione di Abergel: palo, fuori e sospirone di sollievo per l'Auxerre.
