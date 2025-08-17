Ligue 1: Vitinha-gol, il Psg batte 1-0 il Nantes all'esordio in campionato

NANTES-PSG 0-1

Con più sofferenza del previsto, il Psg non sbaglia al debutto e si prende i primi tre punti del suo nuovo percorso in Ligue 1. Una partita complicata per i campioni d'Europa in carica, che soprattutto nel primo tempo fanno fatica a sfondare e infatti creano la prima grande occasione soltanto al 42', con la traversa di Gonçalo Ramos colpita dal limite dell'area, mentre poco prima Lopes salva su Barcola. Alla fine, gli ospiti la sbloccano con un episodio: Mendes serve Vitinha che calcia dal limite, con il suo destro che viene deviato spiazzando inevitabilmente Lopes per l'1-0. Undici minuti dopo, Gonçalo Ramos sembra chiudere la partita girandosi sul sinistro, ma partendo oltre la linea gialloverde: 2-0 annullato e tutto in dubbio fino alla fine. Il Nantes, però, non riesce mai a rendersi pericoloso e così finisce 1-0 per il Psg, che sale subito in vetta alla classifica conquistando i suoi primi tre punti. Ma le incertezze sui campioni (quasi) di tutto restano: solo un episodio fortunato regala il successo a Luis Enrique.