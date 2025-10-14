Donnarumma: "Cancelliamo la sconfitta di Oslo, sicuro che andremo al Mondiale"

Il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma, ha parlato nel post partita di Italia-Israele: "Purtroppo, la qualificazione è diventata complicata dopo la sconfitta di Oslo e non puoi sbagliare una partita. Dobbiamo cancellare quello e pensare a novembre, poi ai playoff. Ci sarà da lavorare, ma sono sicuro che la squadra farà bene e andrà al Mondiale. Va bene creare tanto, ma stiamo migliorando anche difensivamente. Cerco sempre di farmi trovare pronto, ma vedo una squadra che non vuole prendere gol. Il mister ci sta mettendo del suo, stiamo mettendo in campo concetti nuovi e si vede. Bisogna migliorare, ma il gruppo è vivo e sono sicuro che faremo bene. A parte il modulo, la cosa che fa la differenza è la voglia: di non prendere gol e di raddoppiare in qualsiasi occasione. Il mister prepara le partite e gli avversari: possiamo difendere a 3 o a 4, ma oggi si è vista una squadra che vuole vincere, divertirsi e andare al Mondiale a tutti i costi".