Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
IL MEA CULPA

Walker: "Non dovevo lasciare il City, ma quando ti chiama il Milan non puoi dire di no"

Il terzino inglese ora al Burnley: "Non me ne pento, ma probabilmente avrei potuto fare di meglio"

11 Ott 2025 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

Kyle Walker, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato della scelta di lasciare il Manchester City per approdare al Milan lo scorso gennaio. Sei mesi con pochi alti e tanti bassi a Milanello, tanto che il Diavolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Tornato in Inghilterra senza rimpianti, il terzino inglese ha definitivamente lasciato la squadra di Guardiola per trasferirsi al Burnley. "Avrei dovuto andarmene e andare in prestito al Milan? Ero il capitano del club, e tu sei il primo a cui rivolgersi quando le cose non vanno molto bene. In quel momento della stagione, avrei dovuto andarmene? Ripensandoci ora, probabilmente no - ha ammesso il 35enne calciatore inglese - Avrei dovuto restare accanto ai miei compagni di squadra, ai miei amici e alle persone che considero la mia famiglia. Ma per la prima volta nella mia carriera, probabilmente, sono stato egoista e ho pensato a me stesso perché volevo giocare a calcio. Non la vedo come una cattiva ragione, ma non ero contento di stare in panchina e giocare una partita qua e una là. Sentivo di avere un motivo per dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli. Quando arriva un club come il Milan, non pensi di poterlo rifiutare".

Una sorta di mea culpa, ma nessun pentimento. "Quando sono tornato in estate, ho avuto tempo di rifletterci. Ma non me ne pento, perché ho sempre desiderato giocare all'estero e vivere quell'esperienza - ha aggiunto Walker -. Sono contento di aver fatto sei mesi, ma probabilmente avrei potuto fare di meglio".

Leggi anche

Il mercato della mancata riparazione: da Gimenez a Walker non si salva nessuno

kyle walker
milan
manchester city

Ultimi video

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

01:20
DICH GATTUSO PRE ESTONIA 10/10 DICH

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

01:06
DICH CALAFIORI PRE ESTONIA 10/10 DICH

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

01:04
DICH VIEIRA DA TRENTO 10/10 DICH

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

01:41
DICH TREZEGUET DA TRENTO 10/10 DICH

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

01:34
Ibra spinge il Milan

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

01:46
Serie A, porte girevoli

Serie A, porte girevoli

01:31
Il ritorno di Tomori

Il ritorno di Tomori

01:42
Michel Platini a Trento

Michel Platini a Trento

01:35
Gasperini al Corsport

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

00:19
Nesta speaks english

Nesta: "Il Milan sta tornando"

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

I più visti di Calcio Estero

La denuncia di Klasnic: "Non so quanto tempo mi resta da vivere, ci sono troppi farmaci nel calcio"

Super Champions, Ceferin categorico: "Non organizzeremo mai torneo per soli 12 club"

ChatGpt sbarca nel calciomercato e sostituisce l'agente: "L'ho usata per negoziare il mio contratto"

Il Marocco scende in piazza contro gli investimenti nel calcio. Coppa d'Africa a rischio?

Kessiè

Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

Valentin Carboni, crociato ko e stagione finita. Inter, addio ai 36 mln del riscatto?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:06
Totti: "Azzurri ci portino al Mondiale. Roma? Neanche Gasperini se lo aspettava"
10:35
L'Argentina batte il Venezuela: Lautaro assistman, in campo anche Nico Paz
10:00
Mbappè infortunato, Real Madrid in allarme verso Juve e Clasico
23:39
Vieira: "Scudetto revocato alla Juve per me va contato"
22:32
La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes