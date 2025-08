Icardi e il piccione a Barcellona: "Ne uccise uno al parco con la fionda e se lo mangiò"

I riflettori del grande calcio si sono abbassati ormai da diverso tempo, ma Mauro Icardi continua a essere un argomento di discussione tra gli appassionati del pallone e non solo. Una volta per le frecciate tirate o subite dalla ex Wanda Nara, una volta per qualche scatto social, l'attaccante argentino è spesso tra le notizie sportive che spopolano sull'asse Turchia-Argentina, ma quasi mai per fatti strettamente legati al campo.