Ligue 1: il Psg viene ripreso da… Mbappé, solo un pari contro il Lille

LILLE-PSG 1-1

Il Paris Saint-Germain manca l’allungo pesante sul Lille per colpa di…Mbappé: solo 1-1 esterno per Luis Enrique. Il primo tempo si gioca su ritmi molto bassi, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Dopo lo 0-0 dei primi quarantacinque minuti, gli ospiti aumentano i giri del motore, e al 66’ stappano la partita con Nuno Mendes. I Dogues sembrano non avere la forza di reagire, ma quando tutto lascia pensare al successo dei Campioni in carica, ecco che arriva la rete del pari. All’85’ due subentrati regalano il punto ai padroni di casa: Igamane serve l’assist per l’1-1 di Ethan Mbappé, che da ex condanna il Psg. Con questo 1-1 il Paris Saint-Germain sale a 16 punti, a +1 sul gruppo di squadre con Strasburgo, Lione e Marsiglia. Sale a quota 11 il Lille, attualmente in settima posizione solitaria.



LIONE-TOLOSA 1-2

Seconda sconfitta per il Lione, beffato clamorosamente in casa sul finale dal Tolosa in rimonta. La formazione allenata da Fonseca gioca un ottimo primo tempo, trovando anche il gol del vantaggio al 24’ con il belga Malick Fofana. L’OL rientra negli spogliatoi avanti di una rete, e in avvio di riprese flirta più volte il raddoppio. I padroni di casa non riescono a chiudere i conti, ed ecco che i Violets nel finale compiono l’impresa: all’87’ Emersonn (entrato al 71’) pareggia i conti, e a pochi istanti dal triplice fischio (al 96’) firma anche la sua personale doppietta per completare una rimonta insperata. Vince il Tolosa 2-1 e sale a 10 punti in classifica, fermo a quota 15 il Lione.



MONACO-NIZZA 2-2

Tre rigori, un’espulsione e tanti gol: Monaco-Nizza finisce 2-2. Ritmi non altissimi in avvio, ma i rossoneri sembrano avere qualcosa in più. Alla mezzora ecco l’1-0 degli ospiti: assist di Cho e rete del vantaggio di Diop, al 29’. I monegaschi rispondono, e al 34’ cambia la partita: secondo giallo per Abdi e Nizza in dieci uomini già nel primo tempo. Nonostante l’inferiorità la formazione allenata da Haise trova lo spunto per conquistare un calcio di rigore, trasformato dallo stesso Diop al 42’. I padroni di casa non ci stanno, e nel recupero vanno a prendersi loro un penalty: dal dischetto al 50’ Ansu Fati non sbaglia e dimezza il divario. Dopo l’intervallo gli uomini di Hutter premono forte grazie all’uomo in più, e al 56’ pareggiano i conti: terzo rigore del match, Ansu Fati replica il tiro dal dischetto del primo tempo e fa 2-2. I monegaschi nella mezzora finale provano in tutti i modi a vincerla, ma gli ospiti si difendono e portano a casa il punto. Il Monaco tocca quota 13 punti, il Nizza sale a 8.



STRASBURGO-ANGERS 5-0

Vittoria larga dello Strasburgo, 5-0 in casa contro l’Angers grazie a due doppiette. Già nel primo tempo i padroni di casa iniziano a premere sull’acceleratore, e al 36’ passano in vantaggio con Panichelli. I bianconeri non sembrano riuscire ad entrare in partita, e le cose nella ripresa peggiorano: Panichelli sigla la sua doppietta al 51’, poi si scatena Martial Godo: al 66’ e al 70’ strapazza la difesa avversaria, con un uno-due micidiale che vale il 5-0. Nel mezzo, al 61’, la rete di Ouattara, su assist di Doué. Lo Strasburgo vince 5-0 e aggancia il Marsiglia a 15 punti, Angers penultimo e fermo a quota 5.



LE HAVRE-RENNES 2-2

Buona rimonta del Le Havre, che in casa riprende il Rennes da 0-2 a 2-2. Ottimo primo tempo da parte dei rossoneri, che dopo dieci minuti stappano la partita con Embolo, innescato da Lepaul. Quest’ultimo torna protagonista al 29’, quando raddoppia i conti dopo aver anche segnato al 25’ (gol annullato dopo controllo Var). I padroni di casa cercano di reagire, e nel recupero del primo tempo riescono a tornare in partita con il calcio di rigore trasformato da Soumaré. I ragazzi di Digard nei successivi quarantacinque minuti cercano il pari senza sbilanciarsi troppo, trovando al 79’ con Ndiaye. Il Rennes spreca un’occasione e sale a 10 punti, Le Havre che arriva a quota 6.

