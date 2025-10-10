Pogba, calvario infinito: l'infortunio alla coscia fa slittare il suo rientro

Certo, quei tempi sono lontani, ma la speranza di Pogba è quella di potersi regalare ancora qualche ballo nei teatri calcistici più importanti d'Europa, e di veder di nuovo brillare la sua luce dopo tante notti buie. A testimoniare tutto questo erano state anche le lacrime che avevano accompagnato la sua presentazione al Monaco, solo pochi mesi fa, che avevano il sapore di un bellissimo nuovo inizio. La realtà, però, è che la strada da percorrere è ancora in salita.