Pogba, calvario infinito: l'infortunio alla coscia fa slittare il suo rientro

Ancora indefiniti i tempi di recupero e la data del rientro in campo

10 Ott 2025 - 11:14

A un passo dalla luce alla fine del tunnel, ancora un ostacolo sulla strada di Paul Pogba. Una strada che lo aveva portato nuovamente a vestire la maglia della Juventus, prima che la squalifica per doping lo fermasse. Il suo rientro in campo sembrava dover avvenire dopo la sosta per le nazionali, nel prossimo turno di Ligue 1, ma un infortunio ha complicato nuovamente i piani del centrocampista del Monaco

Un dolore alla coscia destra accusato in allenamento che andrà attentamente valutato dallo staff medico per evitare ricadute. Un infortunio che mette un altro punto interrogativo sulla data del suo rientro, l'ennesimo in questi ultimi anni. In tre mesi dal suo arrivo al Monaco, Pogba non è ancora riuscito a collezionare un minuto sul rettangolo verde in cui aveva fatto vedere le sue cose migliori con le maglie di Juventus e Manchester United, incantando e vincendo 4 campionati italiani con la Vecchia Signora e un'Europa League con i Red Devils.

Certo, quei tempi sono lontani, ma la speranza di Pogba è quella di potersi regalare ancora qualche ballo nei teatri calcistici più importanti d'Europa, e di veder di nuovo brillare la sua luce dopo tante notti buie. A testimoniare tutto questo erano state anche le lacrime che avevano accompagnato la sua presentazione al Monaco, solo pochi mesi fa, che avevano il sapore di un bellissimo nuovo inizio. La realtà, però, è che la strada da percorrere è ancora in salita.

12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:12
Bari, Rao: "Il mio modello è Rafael Leao"
11:04
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
10:14
La Liga2 non si ferma, il Granada rimane senza portieri
09:30
Stadio Ferraris, il progetto va avanti regolarmente