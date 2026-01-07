Il Napoli frena, l'Inter mantiene la vetta: la lotta scudetto si colora di nerazzurro

Non era semplice, in ogni caso, superare il blocco basso della squadra di Zanetti, con i cinque difensori e le due punte che rientrano moltissimo. I veronesi, poi, sembrano più reattivi sulle seconde palle e molto pericolosi quando ripartono. Anche il più ottimista tra gli ospiti, però, non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi davanti di due gol dopo meno di mezz'ora. Il Napoli sembra bloccato, senza le consuete coordinate nelle azioni offensive. La catena di sinistra, con Lang e Gutierrez, fa una grande fatica a trovare spazi credibili e, senza Neres, quella destra soffre più del solito. Il brasiliano sembra al momento imprescindibile e Conte deve augurarsi di averlo a tutti i costi a San Siro. La reazione arriva perché McTominay decide di prendere in mano la squadra come nelle sue migliori giornate, Hojlund non smette di fare a sportellate in ogni zona del campo e Conte cambia quel poco che può cambiare. Marianucci entra per Elmas (un po' spaesato come vice Neres) e fa il braccetto di destra, Di Lorenzo il laterale a tutta fascia, Politano il trequartista e Spinazzola prende il posto di Gutierrez. Poi, con l'uscita di Lang, tenta il colpaccio con la coppia di arieti, Lucca-Hojlund, al centro dell'attacco. La rimonta riesce ma non c'è abbastanza tempo per prendersi il bottino pieno.