Serie A: Pedro riacciuffa la Fiorentina, Toro ko contro l'Udinese

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha ottenuto sette punti nelle ultime quattro partite di Serie A (2V, 1N, 1P), già uno in più rispetto alle 15 gare precedenti del torneo in corso (6N, 9P).

Dal 2018/19 Robin Gosens (sette, 4G+3A vs Lazio) è il difensore che ha partecipato a più gol contro una singola squadra in Serie A.

Dal suo esordio in Serie A (settembre 2020), solo Cristhian Stuani ha segnato più gol (22) di Pedro da subentrato nei cinque maggiori campionati europei: 16, al pari di Lautaro Martínez.

La Fiorentina (13 nel torneo in corso) ha conquistato meno di 15 punti dopo le prime 19 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia (12 nel 1937/38).

Solo Hakan Çalhanoglu (15) e Paulo Dybala (10) hanno segnato più gol su rigore di Albert Gudmundsson (nove) nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24).

La Fiorentina (5N, 5P nel 2025/26) è rimasta senza successi nelle prime 10 trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2010/11 e il 1999/2000.

La Lazio è la squadra contro cui Robin Gosens ha preso parte a più reti in Serie A: sette, quattro reti e tre assist.

Nicolò Fagioli ha fornito tre assist in questo campionato, eguagliando il suo primato personale di passaggi vincenti in una singola edizione del torneo (tre anche nel 2022/23).

La Lazio, insieme al Sassuolo, è una delle due squadre contro cui Robin Gosens ha segnato più gol in Serie A (quattro).

Danilo Cataldi ha realizzato due gol in questa Serie A e solo nella scorsa stagione (tre) ha realizzato più reti in una singola edizione del torneo (due anche nel 2018/19).

La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei partite in Serie A (1V, 1P), tante volte quante nelle precedenti 15 gare nel torneo (5V, 6P).

Roberto Piccoli ha giocato la sua 150ª partita in Serie A; mentre Pietro Comuzzo ha raggiunto le 50 presenze nella massima serie.

100ª partita per Gustav Isaksen con la maglia della Lazio considerando tutte le competizioni; mentre Elseid Hysaj ha raggiunto le 100 presenze in Serie A con la Lazio.

La rete di Pedro (94 minuti e 42 secondi) è la rete più tardiva subita dalla Fiorentina in Serie A da quella di Ciro Immobile il 30 ottobre 2023 sempre contro la Lazio (94 minuti e 49 secondi).