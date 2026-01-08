Serie A: Pedro riacciuffa la Fiorentina, Toro ko contro l'Udinese

Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese, le foto più belle
© italyphotopress
© italyphotopress
Due rigori fissano il pareggio all'Olimpico: la Lazio si fa rimontare e poi raggiunge i viola sul 2-2. I friulani battono 2-1 i granatadi Redazione
La 19a giornata della Serie A non consegna un'altra vittoria alla Fiorentina, che sfiora l'impresa in rimonta all'Olimpico con la Lazio. I viola vanno in svantaggio e sanno rimontare con Gosens (57') e col rigore contestato che viene trasformato da Gudmundsson (87'), ma non basta: Pedro pareggia dal dischetto nel recupero (94'), è 2-2. Vanoli resta in zona-retrocessione, mentre l'Udinese entra nella top-10: sconfitto 2-1 il Torino, decisivo Zaniolo.
© italyphotopress
© italyphotopress
LAZIO-FIORENTINA 2-2
LA PARTITA
La Fiorentina spreca l'occasione di allungare sul Verona e sul Pisa, la Lazio si mangia le mani. All'Olimpico finisce 2-2 ed è un pari che non soddisfa nessuno, visto come si è dipanato il match. Nel primo tempo domina infatti la formazione di casa, con de Gea costretto a fare gli straordinari: gran parata su Basic e Romagnoli, brividi sulle conclusioni di Isaksen e Gila. Sarri perde Basic e non risparmia Guendouzi, promesso sposo del Fenerbahce, ma i suoi non sfondano con Cancellieri falso nueve: è 0-0 al riposo. Nella ripresa Vanoli inserisce Kean e la Fiorentina si risveglia, impegnando Provedel, ma non è lei a sbloccare il match. Vecino triangola con Cataldi, che insacca al 52'. La Lazio va dunque avanti, ma dopo quattro minuti si fa raggiungere dal sinistro di Gosens. Il gol accende ulteriormente il match, con occasioni da entrambe le parti: Provedel salva su Parisi, Gila sfiora il gol. Il momento potenzialmente decisivo del match arriva all'87', quando Gudmundsson si guadagna un rigore (dubbio) e lo trasforma. La Fiorentina è dunque in vantaggio e si copre con dei cambi difensivi, ma si fa raggiungere: Comuzzo trattiene Zaccagni, Pedro segna su rigore ed è 2-2 al 94'. Finisce così all'Olimpico, con la Lazio che getta via due punti che avrebbe meritato e non scavalca il Bologna. Biancocelesti noni a quota 25 punti con l'Udinese, mentre la Fiorentina resta terzultima: 13 punti col Verona, e -2 dal Genoa e dalla zona-salvezza.
IL TABELLINO
LAZIO (4-3-3) - Provedel 6.5; Lazzari 6 (35' st Hysaj sv), Gila 6.5, Romagnoli 6, Pellegrini 6; Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 6 (30' Vecino 6.5); Isaksen 6 (27' st Pedro 6.5), Cancellieri 5.5, Zaccagni 6. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Nuno Tavares, Belahyane, Provstgaard, Serra. All. Sarri.
FIORENTINA (4-1-4-1) - de Gea 6.5; Dodò 5.5, Comuzzo 5.5, Pongracic 5.5, Gosens 6.5 (24' st Ranieri 6); Fagioli 6; Parisi 6 (47' st Pablo Marì sv), Mandragora 6, Ndour 5.5 (24' st Solomon 6), Gudmundsson 6.5 (47' st Nicolussi Caviglia sv); Piccoli 5 (16' st Kean 6). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Sohm, Kospo, Fortini, Kouadio, Kouamé. All. Vanoli.
Arbitro: Sozza.
Marcatori: 7' st Cataldi (L), 11' st Gosens (F), 43' st Gudmundsson rig. (F), 49' st Pedro rig. (L).
Ammoniti: Pongracic (F), Cancellieri (L), Gosens (F), Parisi (F), Fagioli (F), Zaccagni (L).
LE STATISTICHE
La Fiorentina ha ottenuto sette punti nelle ultime quattro partite di Serie A (2V, 1N, 1P), già uno in più rispetto alle 15 gare precedenti del torneo in corso (6N, 9P).
Dal 2018/19 Robin Gosens (sette, 4G+3A vs Lazio) è il difensore che ha partecipato a più gol contro una singola squadra in Serie A.
Dal suo esordio in Serie A (settembre 2020), solo Cristhian Stuani ha segnato più gol (22) di Pedro da subentrato nei cinque maggiori campionati europei: 16, al pari di Lautaro Martínez.
La Fiorentina (13 nel torneo in corso) ha conquistato meno di 15 punti dopo le prime 19 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia (12 nel 1937/38).
Solo Hakan Çalhanoglu (15) e Paulo Dybala (10) hanno segnato più gol su rigore di Albert Gudmundsson (nove) nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24).
La Fiorentina (5N, 5P nel 2025/26) è rimasta senza successi nelle prime 10 trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2010/11 e il 1999/2000.
La Lazio è la squadra contro cui Robin Gosens ha preso parte a più reti in Serie A: sette, quattro reti e tre assist.
Nicolò Fagioli ha fornito tre assist in questo campionato, eguagliando il suo primato personale di passaggi vincenti in una singola edizione del torneo (tre anche nel 2022/23).
La Lazio, insieme al Sassuolo, è una delle due squadre contro cui Robin Gosens ha segnato più gol in Serie A (quattro).
Danilo Cataldi ha realizzato due gol in questa Serie A e solo nella scorsa stagione (tre) ha realizzato più reti in una singola edizione del torneo (due anche nel 2018/19).
La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei partite in Serie A (1V, 1P), tante volte quante nelle precedenti 15 gare nel torneo (5V, 6P).
Roberto Piccoli ha giocato la sua 150ª partita in Serie A; mentre Pietro Comuzzo ha raggiunto le 50 presenze nella massima serie.
100ª partita per Gustav Isaksen con la maglia della Lazio considerando tutte le competizioni; mentre Elseid Hysaj ha raggiunto le 100 presenze in Serie A con la Lazio.
La rete di Pedro (94 minuti e 42 secondi) è la rete più tardiva subita dalla Fiorentina in Serie A da quella di Ciro Immobile il 30 ottobre 2023 sempre contro la Lazio (94 minuti e 49 secondi).
_______________________________________
TORINO-UDINESE 1-2
LA PARTITA
L'Olimpico torna stregato per il Torino, che si fa battere per 2-1 da un'Udinese corsara. I granata rischiano di portarsi in vantaggio con Casadei, e danno così il via a un primo tempo dal grande equilibrio. Zaniolo risponde e sfiora il palo, andando vicino al vantaggio in due occasioni. Simeone, di contro, cerca e non trova l'eurogol che sbloccherebbe il match, che va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Baroni rinnega subito il turnover che l'aveva portato a schierare Njie titolare, ma la mossa non paga. Siamo al 50' quando, da un errore di Vlasic, l'Udinese costruisce il vantaggio. Zanoli raccoglie sulla destra e serve Zaniolo, che segna l'1-0 e si conferma letale: quarto gol in trasferta. Siamo al 50' e c'è tutto il tempo per recuperare per il Torino, che invece rischia grosso: Davis sfiora il bis e la miglior occasione granata è un'autorete sfiorata da Kristensen. Okoye salva ed è provvidenziale anche su Ngonge, con l'Udinese che si carica e raddoppia: Ekkelenkamp vanifica il salvataggio di Maripan, all'82' è 2-0. Il match non è finito, perché Casadei accorcia (87') e nel finale il Toro sfiora due volte il pari, senza trovarlo. Vince l'Udinese, che sale a quota 25 punti e aggancia la Lazio: friulani nella top-10 scavalcando proprio il Torino (23).
IL TABELLINO
TORINO (3-5-2) - Paleari 5.5; Ismajli 5.5 (33' st Tameze 6), Maripan 6, Saul Coco 5.5; Aboukhlal 5 (22' st Ngonge 6), Casadei 6.5, Ilkhan 5.5 (22' st Anjorin 6), Vlasic 5.5, Lazaro 6; Simeone 6 (22' st Zapata 5.5), Njie 5,5 (1' st Adams 5.5). A disposizione: Popa, Israel, Dembelé, Asllani, Pellini, Acquah. All. Baroni.
UDINESE (3-5-2) - Okoye 6.5; Kristensen 5.5 (40' st Bertola sv), Kabasele 6, Solet 6; Zanoli 6.5 (17' st Piotrowski 6), Miller 6 (35' st Ehizibue sv), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6.5 (40' st Oier Zarraga sv), Kamara 6; Zaniolo 7 (17' st Atta 6), Davis 6.5. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Iker Bravo, Camara, Rui Modesto. All. Runjaic.
Arbitro: Maresca.
Marcatori: 5' st Zaniolo (U), 37' st Ekkelenkamp (U), 42' st Casadei (T).
Ammoniti: Saul Coco (T), Kristensen (U), Casadei (T).
LE STATISTICHE
Nicolò Zaniolo ha segnato quattro reti fuori casa in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una singola stagione in trasferta nei maggiori 10 tornei internazionali – quattro anche con la Roma nel 2019/20.
Nicolò Zaniolo ha segnato cinque gol in 17 partite di campionato con l'Udinese: già tanti quanti nelle tre stagioni precedenti di Serie A in 64 gare con Roma, Fiorentina e Atalanta.
Il Torino ha perso quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (1V) tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 17 sfide interne di campionato (6V, 7N).
Alessandro Zanoli ha fornito due assist nelle ultime 13 gare di Serie A, per il classe 2000 tanti passaggi vincenti quanti quelli serviti nelle precedenti 57 sfide nel torneo.
L’Udinese non ha segnato per sei primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo marzo-aprile scorsi in campionato.
Jurgen Ekkelenkamp ha segnato un gol in trasferta in Serie A (vs Torino) per la prima volta dal 9 febbraio scorso (vs Napoli in quel caso).
Per la seconda stagione consecutiva, l’Udinese ha raccolto almeno 25 punti nel girone d’andata di Serie A (25 – 7V, 4N, 8P) – dopo esserci riuscita solo una volta nelle precedenti sei edizioni del torneo – 28 nel 2022/23.
Cesare Casadei ha stabilito questa sera il proprio record di gol stagionali nei Big-5 campionati europei: due, il 1° in casa in questi tornei.
L’Udinese ha vinto una trasferta di Serie A per la prima volta dal 29 novembre scorso (2-0 vs Parma).
Il Torino ha perso un match di campionato contro l’Udinese per la prima volta dal febbraio 2022 (0-2 fuori casa, con Ivan Juric in panchina).
Il Torino ha subito appena tre tiri totali nel primo tempo di un match di Serie A (vs Udinese) e solo con Hellas Verona (uno, il 4 gennaio) e Sassuolo (uno, il 21 dicembre) ha fatto meglio nei primi 45’ di gioco in questo torneo - tre anche vs Bologna, il 29 ottobre.