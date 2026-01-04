Logo SportMediaset

Ligue 1: al Psg il Derby di Parigi, Marsiglia ko

Doué e Dembélé firmano il 2-1 al Paris Fc, De Zerbi battuto 2-0 dal Nantes

04 Gen 2026 - 22:54

Nella diciassettesima giornata di Ligue 1, il Psg si prende il Derby di Parigi e resta secondo in classifica, a -1 dalla capolista Lens. La formazione di Luis Enrique supera 2-1 il Paris Fc grazie ai gol di Doué (45') e Dembélé (53'), inutile il momentaneo 1-1 su rigore di Geubbels (51'). Va ko, invece, il Marsiglia di De Zerbi, che chiude in nove e viene battuto 2-0 dal Nantes. Sorridono Brest e Le Havre, pari tra Lorient e Metz.

PSG-PARIS FC 2-1
Il Derby di Parigi va al Psg, che però soffre prima di prendere tre punti fondamentali per restare a -1 dal primo posto del Lens. E che la partita sia complicata lo si capisce dai minuti dei gol: dopo un primo tempo in difficoltà, i campioni d'Europa in carica la sbloccano al 45' con Doué su assist di Fabian Ruiz, proprio prima di andare all'intervallo. Al rientro in campo, ecco la doccia fredda, con il pareggio su calcio di rigore di Geubbels. Siamo però al minuto 51: ne passano solo due e stavolta a segnare è Dembélé: il Pallone d'Oro riceve da Zaire-Emery e riporta in vantaggio la formazione di Luis Enrique. Nel finale, il Psg regge e centra il dodicesimo successo in diciassette partite: il Lens non scappa, anche se è campione d'inverno in Ligue 1. Il Paris Fc chiude il girone d'andata a +2 sulla zona retrocessione.

MARSIGLIA-NANTES 0-2
Va tutto storto al Marsiglia: De Zerbi perde 2-0 in casa contro il Nantes chiudendo in nove uomini. Dopo un gol annullato ad Egan-Riley dei gialloverdi, l'OM resta in dieci per il rosso di Vermeeren. Siamo al minuto 26 e cinque minuti dopo gli ospiti concretizzano la superiorità numerica con la rete di Centonze. A peggiorare tutto, nella ripresa, è Nadir, che si fa ammonire per due volte nel giro di due minuti (54' e 56'). I giochi si chiudono ufficialmente al minuto 88 con il rigore di Cabella: il Marsiglia scivola a -8 dal primo posto e a -7 dal Psg, mentre il Nantes resta a 14 e dopo metà campionato è in zona playout.

LE ALTRE PARTITE
Sorridono Brest e Le Havre, che si impongono rispettivamente su Auxerre (2-0) e Angers (2-1). Al Francis-Le Blé la sblocca al 33' il solito Ajorque, mentre il raddoppio arriva al 79' con Chotard: padroni di casa a 22 punti, l'Auxerre resta ultimo con 12 punti insieme al Metz. Il Le Havre, invece, vince 2-1 e si allontana dalla zona retrocessione grazie a Quetant (21') e Obougou (81'), inutile il momentaneo 1-1 di Mouton al 55'. Infine, 1-1 tra Lorient e Metz: Sane porta avanti gli ospiti al 29', ma al 73' pareggia Dieng, che poi si vede annullare il possibile 2-1 per fuorigioco.

