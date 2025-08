Monaco, Pogba lancia il suo brand di gioielli: sarà ispirato alle sue vicissitudini personali

Il nome, in italiano "indistruttibile", è stato coniato in riferimento ai problemi affrontati negli ultimi anni dallo stesso Pogba, sospeso per diciotto mesi dopo essere risultato positivo a DHEA e in precedenza vittima di estorsione, un caso per il quale suo fratello Mathias è stato condannato a tre anni di carcere, due dei quali sospesi, a dicembre.