JUVENTUS

Openda come Ronaldo e Pogba: stessa maglia... stessa villa

Il belga ha scelto di trasferirsi nella lussuosa abitazione che fu di CR7 e del francese

11 Mar 2026 - 21:57
© Getty Images

© Getty Images

Non avrà i numeri suoi due illustri predecessori con cui, al momento, ha in comune solo la città in cui abita e la maglia che indossa. Ma Lois Openda non vuole essere da meno di Cristiano Ronaldo e Paul Pogba e ha quindi deciso, in attesa di dimostrarlo sul campo - e chissà se alla Juve - di trasferirsi ad abitare in zona Gran Madre nella villa che, appunto, fu di CR7 ma anche del francese e di Nico Gonzalez. E in fondo, cosa c'è di male a pensare, o pensarsi, in grande? Nulla, se non fosse che, nonostante il riscatto obbligato dal Lipsia, il belga in estate sarà in cima alla lista cessioni della Signora che, con annessa e quasi ovvia minusvalenza, proverà a piazzarlo altrove, magari al Fenerbahçe dove, dicono, Tedesco lo accoglierebbe volentieri. 

Nel frattempo si accontenta dell'umile dimora in cui soggiornarono Ronaldo e famiglia: mille metri quadrati con ulteriori 300 metri di giardino già finiti sui social di Openda che, se sul campo stenta a rendere, non vuole privarsi di qualche sfizio. La villa, infatti, piazzata in collina, ha una vista meravigliosa sulla città, quattro piani e ogni confort possibile immaginabile. Per capirci, roba di lusso con spa provvista di sauna, bagno turco e piscina interna e una camera con bagno per gli ospiti, il tutto direttamente affacciato sul giardino e su una porzione di prato all'inglese recintato come area gioco per i bambini.

Al primo livello, ricorda la Gazzetta, ci sono cucina, ampio salone e sala da pranzo, più un'ulteriore camera da letto, con bagno e lavanderia. Al secondo, si trovano invece due camere da letto, con bagno, e un'ampia zona padronale con camera da letto, bagno e spogliatoio. All'ultimo piano, infine, suite padronale con bagno di pertinenza. Non è che, circondato da tale splendore, non abbia intenzione di restare?

openda
ronaldo
juventus

