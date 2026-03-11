Openda come Ronaldo e Pogba: stessa maglia... stessa villa

Non avrà i numeri suoi due illustri predecessori con cui, al momento, ha in comune solo la città in cui abita e la maglia che indossa. Ma Lois Openda non vuole essere da meno di Cristiano Ronaldo e Paul Pogba e ha quindi deciso, in attesa di dimostrarlo sul campo - e chissà se alla Juve - di trasferirsi ad abitare in zona Gran Madre nella villa che, appunto, fu di CR7 ma anche del francese e di Nico Gonzalez. E in fondo, cosa c'è di male a pensare, o pensarsi, in grande? Nulla, se non fosse che, nonostante il riscatto obbligato dal Lipsia, il belga in estate sarà in cima alla lista cessioni della Signora che, con annessa e quasi ovvia minusvalenza, proverà a piazzarlo altrove, magari al Fenerbahçe dove, dicono, Tedesco lo accoglierebbe volentieri.