Zanardi, il dolore della mamma: "Alex è stato il massimo, adesso è davvero dura. Resta tanto amore"

"Mi stanno chiamando da tutto il mondo. Il telefono è pieno di messaggi". Il telefono è quello di Anna, la mamma di Alex Zanardi, che piange la scomparsa del figlio a 59 anni dopo aver già vissuto il dolore straziante della perdita di una figlia di 16 anni e quella del marito a 54. "Le cose sono andate in questo modo. Però, insomma, avevo un’età diversa. Mi ero ripresa. Adesso è dura, è davvero dura", le sue parole in un'intervista a 'Repubblica'. Anna vive nella casa di famiglia a Sastel Maggiore; è andata a Padova per salutare Alex. "Cosa resta adesso? Resta tutto questo amore. Resta la dolcezza, ecco che cosa resta. Alex è stato un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo. Alex è stato il massimo. Mi ha dato tante di quelle soddisfazioni. Adesso, però, le sto pagando tutte. Ma insomma, è andata così". E ancora: "Mi chiedo: in un'altra vita che cosa ho fatto? Dicono che esiste la reincarnazione. Devo essere stata parecchio cattiva, allora... L'ho saputo venerdì sera da mio fratello. Daniela, mia nuora, ha telefonato a lui. È successo tutto improvvisamente. Non si sa cosa sia stato, se è colpa di un arresto cardiaco, di una polmonite fulminante. Adesso vedremo cosa diranno".