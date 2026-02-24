Hakimi rinviato a giudizio per stupro: "Il processo dimostrerà che è tutto falso"

Il classe '98 è accusato dalla procura di Nanterre di aver violentato una ragazza nel 2023, e si è sempre difeso sostenendo la tesi del ricatto a fini economici. "Oggi, un'accusa di stupro è sufficiente a giustificare un processo, anche se io lo nego e tutto dimostra che è falso - il messaggio del giocatore, sul suo profilo X - Attendo con calma questo processo, che permetterà alla verità di emergere pubblicamente".