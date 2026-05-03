Zanardi, l’omaggio dello stadio Dall'Ara: "Ciao Alex, orgoglio bolognese" VIDEO

"Ciao Alex, orgoglio bolognese": è lo striscione in tribuna al Dall'Ara, lo stadio della squadra rossoblù che prima dell'anticipo di pranzo della serie A, Bologna-Cagliari, rende omaggio a un figlio illustre della città, Alex Zanardi. Le due squadre si sono schierate lungo il cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio disposto dal Coni, e al termine da tutto lo stadio è partito un forte, prolungato applauso per il campione paralimpico morto la sera del 1° maggio a Noventa Padovana.