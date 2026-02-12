Caos Marsiglia: dopo l'addio di De Zerbi Benatia ha rassegnato le dimissioni

Benatia avrebbe incontrato i vertici del club, l'azionista Frank McCourt e il presidente Pablo Longoria, e rassegnato le proprie dimissioni ufficiali, che loro però hanno subito rifiutato. Ieri poi, a margine dell’allenamento, Benatia e Longoria hanno incontrato la squadra. Visibilmente scosso, il dirigente avrebbe confermato ai giocatori di essere pronto a lasciare a li avrebbe invitati tutti ad assumersi le proprie responsabilità. "Ma resterò a Marsiglia perché amo questa città e questo club. Voltiamo pagina e andiamo avanti insieme", avrebbe detto in sostanza ricevendo il sostegno dei leader dello spogliatoio.