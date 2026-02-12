Caos Marsiglia: dopo l'addio di De Zerbi Benatia ha rassegnato le dimissioni
Profondamente legato al tecnico italiano, il direttore sportivo era pronto all'addio, ma il club ha subito respinto le dimissioni
Caos totale all'Olympique Marsiglia. Dopo la decisione di rescindere consensualmente il contratto con l'ormai ex tecnico Roberto De Zerbi, la struttura sportiva del club francese ha rischiato di essere completamente stravolta. Profondamente legato al tecnico italiano, infatti, il direttore sportivo Medhi Benatia ha messo sul tavolo le proprie dimissioni spiegando, come riporta RMC Sport, di sentirsi solidale con l'allenatore, che non doveva essere l'unico a pagare per i risultati negativi (ultimo dei quali lo 0-5 nel Classique).
Benatia avrebbe incontrato i vertici del club, l'azionista Frank McCourt e il presidente Pablo Longoria, e rassegnato le proprie dimissioni ufficiali, che loro però hanno subito rifiutato. Ieri poi, a margine dell’allenamento, Benatia e Longoria hanno incontrato la squadra. Visibilmente scosso, il dirigente avrebbe confermato ai giocatori di essere pronto a lasciare a li avrebbe invitati tutti ad assumersi le proprie responsabilità. "Ma resterò a Marsiglia perché amo questa città e questo club. Voltiamo pagina e andiamo avanti insieme", avrebbe detto in sostanza ricevendo il sostegno dei leader dello spogliatoio.
"Quando un allenatore se ne va è come se andasse via un membro della famiglia. Fa sempre male. Non è l’unico responsabile, dovremo trovare soluzioni migliori", ha dichiarato l'ex difensore della Roma a L'Equipe, che svela anche che il nome in pole per il dopo De Zerbi sarebbe quello di Habib Beye, con cui sarebbero in corso trattative per un contratto di un anno e mezzo. L'allenatore avrebbe, però, ancora alcune questioni amministrative da definire con il Rennes.