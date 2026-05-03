Zanardi: gli ultimi mesi tra casa e clinica, il peggioramento e l'addio improvviso

Per quanto precarie, le condizioni di Alex parevano stabili. Periodi di degenza in strutture specializzate alternati ad altri nella sua casa di Noventa assistito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò. I periodi passati in clinica e ospedale "sono aumentati dopo l’agosto del 2022 - continua il Corriere della Sera - quando un incendio è scoppiato sul tetto della casa di Noventa Padovana, a causa dell’impianto fotovoltaico. Casa temporaneamente inagibile la casa e trasferimento di Zanardi in ospedale. Da quel momento, per ragioni di sicurezza, si rese necessario alternare con maggiore frequenza la permanenza tra casa e strutture sanitarie". Negli ultimi sei mesi, questo equilibrio precario era diventato la normalità: "Periodi domestici quando le condizioni lo consentivano, alternati a ricoveri tra le strutture di Vicenza, fino al 2023, e Padova, senza interrompere il lavoro riabilitativo, fatto anche di gesti che conosceva bene, come la pedalata con le braccia, anche se in movimento alternato, diversa da quella che faceva con l’handbike".