ADDIO CAMPIONE

Zanardi: gli ultimi mesi tra casa e clinica, il peggioramento e l'addio improvviso

Martedì i funerali presso la Basilica di Santa Giustina a Padova

03 Mag 2026 - 12:14
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I funerali di Alex Zanardi, scomparso la sera del primo maggio, saranno celebrati martedì alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Non lontano da dove ci ha lasciato, improvvisamente. Alex, racconta infatti oggi sul Corriere della Sera Claudio Arrigoni, se ne è andato "in un momento in cui fisicamente non aveva problemi particolari". Nulla che lasciasse presagire quanto poi successo: "Qualche linea di febbre e una lieve difficoltà respiratoria con un po’ di tosse, ma in linea con quella che è stata la condizione negli ultimi anni, fra alti e bassi". Insomma, tutto è degenerato nel giro di poche, concitate, ore.

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Lo stesso Arrigoni, con il consueto garbo, descrive gli ultimi anni di vita di Zanardi "fra casa e ricoveri, sempre segnata dai momenti di riabilitazione, mai da solo. Dopo i lunghi ricoveri iniziali, in particolare a Milano all’Ospedale San Raffaele, dopo un brevissimo periodo a Villa Beretta, nel lecchese". Poi il percorso di recupero che negli ultimi tre anni non aveva mostrato segnali di peggioramento improvviso. 

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Per quanto precarie, le condizioni di Alex parevano stabili. Periodi di degenza in strutture specializzate alternati ad altri nella sua casa di Noventa assistito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò. I periodi passati in clinica e ospedale "sono aumentati dopo l’agosto del 2022 - continua il Corriere della Sera - quando un incendio è scoppiato sul tetto della casa di Noventa Padovana, a causa dell’impianto fotovoltaico. Casa temporaneamente inagibile la casa e trasferimento di Zanardi in ospedale. Da quel momento, per ragioni di sicurezza, si rese necessario alternare con maggiore frequenza la permanenza tra casa e strutture sanitarie". Negli ultimi sei mesi, questo equilibrio precario era diventato la normalità: "Periodi domestici quando le condizioni lo consentivano, alternati a ricoveri tra le strutture di Vicenza, fino al 2023, e Padova, senza interrompere il lavoro riabilitativo, fatto anche di gesti che conosceva bene, come la pedalata con le braccia, anche se in movimento alternato, diversa da quella che faceva con l’handbike".

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Un uomo sempre attento, Zanardi, impegnato e appassionato: "Lo sport, i progetti, i risultati, le imprese di atlete e atleti di Obiettivo3, le medaglie, le storie nate grazie a lui. Un modo per esserci, tenere aperto il filo. E Obiettivo Tricolore, la staffetta che ha ideato appena dopo il Covid, che si svolgerà anche quest’anno a settembre". Un suo lascito, un altro, che ci regala un raggio di luce proteso nel futuro.

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