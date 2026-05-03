Higuain, mistero risolto: "La foto coi capelli lunghi è creata con AI", spunta lo scatto originale

03 Mag 2026 - 12:32
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Nelle ultime ore una presunta foto di Gonzalo Higuain, con barba lunga e abiti comodi, scattata in un negozio sportivo di Miami è diventata virale in tutto il mondo. Il Pipita era talmente diverso rispetto agli anni in cui segnava gol a raffica in Serie A e non solo che molti utenti da subito si sono interrogati sulla veridicità dello scatto e oggi finalmente il mistero è stato risolto: "La foto coi capelli lunghi è creata con AI". A rivelarlo è stato lo stesso ragazzo che aveva postato la foto poi divenuta trend e che ha poi pubblicatoanche il selfie originale, in cui il 38enne ex attaccante argentino ha gli stessi vestiti ma la barba curata come i capelli e posa sorridente al fianco del giovane tifoso.

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