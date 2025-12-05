Mondiali 2026, le possibili avversarie dell'Italia: da David ad Akanji, ecco i potenziali pericoli

© Getty Images
L'Italia ha da poco scoperto quali potrebbero essere le sue avversarie ai Mondiali del 2026 e anche se la strada per Usa, Messico e Canada è ancora lunghissima, gli azzurri stanno certamente cominciando ad analizzare un po' più in profondità chi potrebbe pararsi sul loro cammino. L'urna di Washington è stata abbastanza benevola, perché ha permesso loro di evitare corazzate come Francia, Argentina, Croazia, Brasile, Germania... Le insidie, potenziali, sono però sempre dietro l'angolo.
È una delle tre nazioni ospitanti ed è anche la squadra contro cui l'Italia debutterebbe in caso di partecipazione. Avrebbe il vantaggio di giocare davanti al pubblico di casa e potrebbe contare su una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex interista Tajon Buchanan, nonché naturalmente sullo juventino Jonathan David, faro offensivo e stella della squadra. Va comunque sottolineato che è solamente alla terza partecipazione dopo quelle del 1986 e del 2022, entrambe chiuse all'ultimo posto nella fase a girone con zero punti.
La partecipazione ai Mondiali 2022 come paese ospitante ha dato alla nazionale del Golfo la spinta per qualificarsi anche all'edizione successiva. È stata campione d'Asia nelle ultime due edizioni del torneo continentale e può contare sull'esperienza in panchina di una vecchia volpe come Julen Lopetegui, ex ct della Spagna, ex tecnico di Real Madrid e Siviglia, con cui ha vinto l'Europa League nel 2020. Anche in questo caso, però, lo score mondiale dice zero punti in tre partite giocate.
È il vero, grande ostacolo potenziale per gli azzurri in caso di qualificazione alla fase finale. La nazionale di Yakin è alla sesta partecipazione consecutiva e negli ultimi anni è stata una vera e propria bestia nera per l'Italia, visto che l'ha costretta agli spareggi, poi persi, nel 2022 e l'ha eliminata da Euro 2024 battendola 2-0 agli ottavi di finale. In rosa ha diversi giocatori che conoscono bene la Serie A: Sommer ha dato l'addio nel 2024, ma ci sono Akanji, Freuler, Rodriguez e Ndoye, tanto per fare qualche nome. Va comunque sottolineato che è dal '54 che non va oltre gli ottavi di finale.