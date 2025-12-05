Mondiali 2026, le possibili avversarie dell'Italia: da David ad Akanji, ecco i potenziali pericoli

È il vero, grande ostacolo potenziale per gli azzurri in caso di qualificazione alla fase finale. La nazionale di Yakin è alla sesta partecipazione consecutiva e negli ultimi anni è stata una vera e propria bestia nera per l'Italia, visto che l'ha costretta agli spareggi, poi persi, nel 2022 e l'ha eliminata da Euro 2024 battendola 2-0 agli ottavi di finale. In rosa ha diversi giocatori che conoscono bene la Serie A: Sommer ha dato l'addio nel 2024, ma ci sono Akanji, Freuler, Rodriguez e Ndoye, tanto per fare qualche nome. Va comunque sottolineato che è dal '54 che non va oltre gli ottavi di finale.