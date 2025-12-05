Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
1 di 13
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

VIA AL COUNTODOWN

Tutti i gironi dei Mondiali 2026 sorteggiati a Washington

05 Dic 2025 - 20:24
13 foto
mondiali 2026