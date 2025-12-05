Sandro Giacobbe, Genoa: "Pilastro musica e cuore rossoblu"

"Il Genoa CFC si stringe con profondo dolore alla famiglia Giacobbe per la scomparsa di Sandro Giacobbe, pilastro della musica italiana e grande cuore rossoblu. Genovese, autore di brani indimenticabili che hanno segnato intere generazioni, ha sempre manifestato con orgoglio e passione la sua fede per i colori del Grifone. La sua dedizione al mondo del calcio si è espressa anche attraverso il suo impegno nella Nazionale Cantanti, prima come giocatore e poi come allenatore. L'intera società rossoblù porge le più sentite condoglianze, ricordando con affetto un artista eccezionale e un tifoso appassionato". Lo si legge sulla pagina Facebook del Genoa in merito alla scomparsa del cantautore Sandro Giacobbe morto oggi all'età di 75 anni.