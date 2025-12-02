Francia, Boga sconvolto dopo l'aggressione: non vuole più giocare nel Nizza

L'episodio si era verificato domenica sera alle porte del centro sportivo del club, con la squadra al rientro dalla trasferta di Lorient, nella quale era incappata nella sesta sconfitta consecutiva. Ad attenderla, un gruppo di 400 ultras inferociti, che ha bersagliato i due calciatori, ma anche il ds Maurice, con calci, pugni, sputi e insulti razzisti.