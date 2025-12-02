Logo SportMediaset

Francia, Boga sconvolto dopo l'aggressione: non vuole più giocare nel Nizza

All'ex Atalanta e Sassuolo è stata garantita un'interruzione temporanea dal lavoro, nel frattempo ha sporto denuncia contro ignoti

di Daniele Pezzini
02 Dic 2025 - 12:17
© Getty Images

© Getty Images

Jeremy Boga non ha più alcuna intenzione di continuare a giocare nel Nizza, club nel quale milita dal 2023. Lo riporta RMC Sport, all’indomani della sconvolgente e brutale aggressione subita dall’ex Atalanta e Sassuolo, insieme al compagno di squadra Terem Moffi, da parte di un gruppo di tifosi esagitati.

L'episodio si era verificato domenica sera alle porte del centro sportivo del club, con la squadra al rientro dalla trasferta di Lorient, nella quale era incappata nella sesta sconfitta consecutiva. Ad attenderla, un gruppo di 400 ultras inferociti, che ha bersagliato i due calciatori, ma anche il ds Maurice, con calci, pugni, sputi e insulti razzisti.

Boga e Moffi hanno subito sporto denuncia contro ignoti, ottenendo anche un'interruzione temporanea dal lavoro di 5 giorni in seguito ai traumi riportati. Ora, però, l'intenzione sembra essere quella di lasciare Nizza per sempre.

