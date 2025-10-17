Ligue 1: Psg fermato sul 3-3 dallo Strasburgo

All'intervallo lo Strasburgo è avanti ma a inizio ripresa la situazione peggiora ancora per Luis Enrique: Moreira la mette al centro e Panichelli, tutto solo, trova la doppietta. Fortunatamente, il 3-1 dura solo 9 minuti: Penders atterra Doué in area e provoca il rigore per i campioni di tutto, trasformato da Gonçalo Ramos. Al 79', ecco il 3-3: diagonale di Mayulu parato dal portiere dello Strasburgo, ma sulla ribattuta va proprio il classe 2006 che ribadisce di testa in rete. A questo punto, i padroni di casa cercano anche il gol del 4-3, che però non arriva. Il Psg sale a 17 punti, a +1 proprio sullo Strasburgo che si conferma la sorpresa di questo campionato. A sorridere, però, sono soprattutto Marsiglia e Lione, che battendo Le Havre e Nizza possono prendersi la vetta di una Ligue 1 che si sta riscoprendo, almeno per ora, equilibrata e avvincente.