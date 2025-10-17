Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ligue 1
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
FRANCIA

Ligue 1: Psg fermato sul 3-3 dallo Strasburgo

Barcola la sblocca, poi Luis Enrique va sotto 3-1; Ramos (su rigore) e Mayulu evitano il ko

17 Ott 2025 - 22:48
© Getty Images

© Getty Images

Colpo di scena nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue 1: il Psg si fa fermare sul 3-3 dallo Strasburgo e, anzi, nella ripresa deve evitare il ko. Barcola la sblocca già al 6', ma la doppietta di Panichelli (26' e 49') e Moreira (41') portano addirittura gli ospiti sul 3-1. Il rigore di Gonçalo Ramos (rigore al 58') e Mayulu (79') rimettono la partita in parità, poi i campioni di tutto non riescono a trovare il gol per completare la rimonta.

LA PARTITA

Il Psg rientra dalla sosta con il secondo pareggio di fila, con lo Strasburgo che per 78 minuti accarezza il sogno di prendersi la vetta della Ligue 1: finisce 3-3 e con Luis Enrique che deve persino rimontare per evitare il ko. Eppure, al Parco dei Principi al 6' è già 1-0: Barcola penetra in area e con un tocco morbido supera Penders. Il match sembra in discesa, ma c'è un altro Doué in campo: Guéla, fratello maggiore di Désiré, mette al centro per Panichelli, che con uno spettacolare colpo di testa batte Chevalier e fa 1-1. Non sarà l'unica doccia gelata di casa: al 41', infatti, Moreira si inserisce, Barco lo serve e il sinistro al volo entra in porta sorprendendo ancora il portiere del Psg, tutt'altro che attento.

All'intervallo lo Strasburgo è avanti ma a inizio ripresa la situazione peggiora ancora per Luis Enrique: Moreira la mette al centro e Panichelli, tutto solo, trova la doppietta. Fortunatamente, il 3-1 dura solo 9 minuti: Penders atterra Doué in area e provoca il rigore per i campioni di tutto, trasformato da Gonçalo Ramos. Al 79', ecco il 3-3: diagonale di Mayulu parato dal portiere dello Strasburgo, ma sulla ribattuta va proprio il classe 2006 che ribadisce di testa in rete. A questo punto, i padroni di casa cercano anche il gol del 4-3, che però non arriva. Il Psg sale a 17 punti, a +1 proprio sullo Strasburgo che si conferma la sorpresa di questo campionato. A sorridere, però, sono soprattutto Marsiglia e Lione, che battendo Le Havre e Nizza possono prendersi la vetta di una Ligue 1 che si sta riscoprendo, almeno per ora, equilibrata e avvincente.

ligue 1
psg
strasburgo

Ligue 1

Chevalier sbaglia e condanna i suoi, PSG ko nel Classique. Proprio nella notte di Gigio...

Il Psg rischia la sconfitta in casa poi raggiunge lo Strasburgo sul 3-3

Sport, fisico scolpito e dieta ossessiva: in Francia Luis Enrique diventa "nonno iperattivo"

Il Psg viene ripreso da… Mbappé, solo un pari contro il Lille

OM cala il tris a Metz, De Zerbi aggancia Psg e Lione in vetta

Il PSG approfitta del ko del Monaco e torna da solo in testa nella notte della festa per Dembelé

4

PSG, omaggio da brividi del Parco dei Principi per Dembelé e Luis Enrique: "Non potete capire"

Roberto De Zerbi

De Zerbi scatenato dopo il Psg: "Non mi piace il potere: sono venuto a Marsiglia anche per batterli"

Chevalier sbaglia e condanna i suoi, PSG ko nel Classique. Proprio nella notte di Gigio...

I più visti di Calcio Estero

Mondiale U20: il Marocco usa tre portieri e vola in finale, non era mai successo

Brasile, altra caduta per Ancelotti: Seleçao rimontata da 0-2 a 3-2 dal Giappone

"Troppi infortuni, è colpa dei vaccini". Calciatore francese perde causa contro Pfizer e Federazione

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Atterraggio d'emergenza per la Nigeria: paura in volo per Lookman e Osimhen

Giappone, rimonta completata e prima vittoria contro il Brasile: le foto del match

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:50
Verstappen beffa le McLaren, delusione Ferrari ad Austin
23:30
Postecoglou già in bilico al Nottingham Forest
23:07
Torino, Simeone: "Ho pianto per Napoli, ora lotto per il Toro"
22:48
Il Psg rischia la sconfitta in casa poi raggiunge lo Strasburgo sul 3-3
22:39
Real Madrid, in difesa sarà rivoluzione