Ligue 1: Psg fermato sul 3-3 dallo Strasburgo

Barcola la sblocca, poi Luis Enrique va sotto 3-1; Ramos (su rigore) e Mayulu evitano il ko
Colpo di scena nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue 1: il Psg si fa fermare sul 3-3 dallo Strasburgo e, anzi, nella ripresa deve evitare il ko. Barcola la sblocca già al 6', ma la doppietta di Panichelli (26' e 49') e Moreira (41') portano addirittura gli ospiti sul 3-1. Il rigore di Gonçalo Ramos (rigore al 58') e Mayulu (79') rimettono la partita in parità, poi i campioni di tutto non riescono a trovare il gol per completare la rimonta.
LA PARTITA
Il Psg rientra dalla sosta con il secondo pareggio di fila, con lo Strasburgo che per 78 minuti accarezza il sogno di prendersi la vetta della Ligue 1: finisce 3-3 e con Luis Enrique che deve persino rimontare per evitare il ko. Eppure, al Parco dei Principi al 6' è già 1-0: Barcola penetra in area e con un tocco morbido supera Penders. Il match sembra in discesa, ma c'è un altro Doué in campo: Guéla, fratello maggiore di Désiré, mette al centro per Panichelli, che con uno spettacolare colpo di testa batte Chevalier e fa 1-1. Non sarà l'unica doccia gelata di casa: al 41', infatti, Moreira si inserisce, Barco lo serve e il sinistro al volo entra in porta sorprendendo ancora il portiere del Psg, tutt'altro che attento.
All'intervallo lo Strasburgo è avanti ma a inizio ripresa la situazione peggiora ancora per Luis Enrique: Moreira la mette al centro e Panichelli, tutto solo, trova la doppietta. Fortunatamente, il 3-1 dura solo 9 minuti: Penders atterra Doué in area e provoca il rigore per i campioni di tutto, trasformato da Gonçalo Ramos. Al 79', ecco il 3-3: diagonale di Mayulu parato dal portiere dello Strasburgo, ma sulla ribattuta va proprio il classe 2006 che ribadisce di testa in rete. A questo punto, i padroni di casa cercano anche il gol del 4-3, che però non arriva. Il Psg sale a 17 punti, a +1 proprio sullo Strasburgo che si conferma la sorpresa di questo campionato. A sorridere, però, sono soprattutto Marsiglia e Lione, che battendo Le Havre e Nizza possono prendersi la vetta di una Ligue 1 che si sta riscoprendo, almeno per ora, equilibrata e avvincente.