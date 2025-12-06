Milano-Cortina 2026, a Livigno si accende l'albero olimpico

L'inverno olimpico di Livigno si è arricchito di un'ulteriore tappa, con l'accensione dell'albero in Piazza della Chiesa di Santa Maria, simbolo della stagione che accompagna la località verso i Giochi del 2026. La sfilata partita ieri da Piazza del Comune ha attraversato il centro del paese guidata dalle Mascotte ufficiali dei Giochi, dal Gruppo Folkloristico di Livigno e dai giovani dello Sporting Club Livigno. Un corteo partecipato, che ha unito residenti e ospiti in un momento di condivisione collettiva. L'arrivo in piazza è stato accolto dal Sindaco Remo Galli, che ha introdotto il momento più atteso della serata: l'accensione dell'albero, vestito con i colori di Milano Cortina 2026. L'illuminazione ha trasformato il cuore del paese in un luogo carico di atmosfera, segnando l'inizio di una stagione che porterà Livigno al centro della scena internazionale.