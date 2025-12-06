Milano-Cortina 2026, a Livigno si accende l'albero olimpico

© Livigno Next
L'inverno olimpico di Livigno si è arricchito di un'ulteriore tappa, con l'accensione dell'albero in Piazza della Chiesa di Santa Maria, simbolo della stagione che accompagna la località verso i Giochi del 2026. La sfilata partita ieri da Piazza del Comune ha attraversato il centro del paese guidata dalle Mascotte ufficiali dei Giochi, dal Gruppo Folkloristico di Livigno e dai giovani dello Sporting Club Livigno. Un corteo partecipato, che ha unito residenti e ospiti in un momento di condivisione collettiva. L'arrivo in piazza è stato accolto dal Sindaco Remo Galli, che ha introdotto il momento più atteso della serata: l'accensione dell'albero, vestito con i colori di Milano Cortina 2026. L'illuminazione ha trasformato il cuore del paese in un luogo carico di atmosfera, segnando l'inizio di una stagione che porterà Livigno al centro della scena internazionale.
Il gesto, semplice ma fortemente evocativo, anticipa l'arrivo della Torcia Olimpica, prevista in paese per il 30 gennaio: un passaggio che renderà ancora più tangibile l'avvicinamento a febbraio, quando le montagne di Livigno ospiteranno le competizioni di freestyle e snowboard. La serata ha confermato lo spirito che definisce Livigno: una comunità che guarda al futuro con visione, cura e consapevolezza del proprio ruolo. L'illuminazione dell'albero non è stata solo l'inizio del periodo natalizio, ma lo spartiacque di un inverno che segnerà la storia della località. Perché a Livigno, l'inverno prende forma il passo dei cinque cerchi.