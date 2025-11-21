Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: succede di tutto al Ceravolo, pazzo 3-3 tra Catanzaro e Pescara

Rimonte e contro-rimonte: Corazza (autore di una doppietta) salva gli abruzzesi dalla sconfitta al 93’

di Redazione
21 Nov 2025 - 22:49
© IPA

© IPA

Nell’anticipo della 13a giornata di Serie B arriva un pareggio pirotecnico tra Catanzaro e Pescara, al Ceravolo finisce 3-3. Biancazzurri avanti al 10’ con Di Nardo, pareggio calabrese con Brighenti al 21’. Al 37’ Corazza (entrato in avvio di partita dopo l’infortunio di Oliveri) riporta avanti gli abruzzesi, poi al 46’ il nuovo pari di Pittarello. Buso illude i giallorossi all’82’, ma è ancora una volta Corazza al 93’ a salvare gli ospiti.

Pirotecnico 3-3 al Ceravolo tra Catanzaro e Pescara, con quest’ultimi che si salvano nel finale. Pronti via e gli ospiti devono subito fare i conti con un infortunio: al 9’ Corazza entra in campo al posto di Oliveri. Un minuto più tardi però gli abruzzesi passano in vantaggio: assist di Tonin per l’1-0 di Di Nardo. I padroni di casa non ci stanno, e al 21’ riportano l’incontro in equilibrio con Brighenti, su invenzione di Cissè. I calabresi continuano a spingere per completare la rimonta, ma al 37’ è proprio Corazza a trovare un po’ a sorpresa il nuovo vantaggio dei biancazzurri. Il primo tempo si chiude con il Pescara avanti, ma le cose cambiano in avvio di ripresa: Pittarello corregge in tap-in la conclusione di Frosinini respinta inizialmente da Desplanches, per il 2-2. I giallorossi premono forte sull’acceleratore, ma per il gol del 3-2 devono aspettare l’82’: Pittarello torna protagonista, questa volta con l’assist per il gol di Buso. Partita finita? Altroché: al 93’, in pieno recupero, sempre Corazza trova la sua clamorosa doppietta personale, per il definitivo 3-3. Il Catanzaro viene beffato e non riesce ad entrare in zona play-off, salendo a 16 punti. Ancora in zona retrocessione il Pescara, ora a quota 9.

serie b
catanzaro
pescara

Ultimi video

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:23
DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

I più visti di Serie B

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Pisa, esordio in Serie B per Louis Thomas Buffon

Serie B, i risultati: il Modena riprende il Frosinone, sorride l'Empoli di Dionisi, ko il Palermo

Il Monza vince e vola in testa, tris per il Cesena

Donadoni esordisce con un pari, ma i liguri rimangono in 10 per più di un tempo

Impresa a La Spezia: è la Cremonese l'ultima promossa in Serie A

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:38
La Juventus vince il Sustainable Game Award
23:20
Liga, il Valencia vince lo scontro salvezza con il Levante
23:16
Bundesliga, il Mainz frena la corsa dell'Hoffenheim
22:42
Palermo, Inzaghi: "Non possiamo più perdere tempo"
22:15
Salernitana, avviati i lavori allo stadio Arechi