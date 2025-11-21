Serie B: succede di tutto al Ceravolo, pazzo 3-3 tra Catanzaro e Pescara

Pirotecnico 3-3 al Ceravolo tra Catanzaro e Pescara, con quest’ultimi che si salvano nel finale. Pronti via e gli ospiti devono subito fare i conti con un infortunio: al 9’ Corazza entra in campo al posto di Oliveri. Un minuto più tardi però gli abruzzesi passano in vantaggio: assist di Tonin per l’1-0 di Di Nardo. I padroni di casa non ci stanno, e al 21’ riportano l’incontro in equilibrio con Brighenti, su invenzione di Cissè. I calabresi continuano a spingere per completare la rimonta, ma al 37’ è proprio Corazza a trovare un po’ a sorpresa il nuovo vantaggio dei biancazzurri. Il primo tempo si chiude con il Pescara avanti, ma le cose cambiano in avvio di ripresa: Pittarello corregge in tap-in la conclusione di Frosinini respinta inizialmente da Desplanches, per il 2-2. I giallorossi premono forte sull’acceleratore, ma per il gol del 3-2 devono aspettare l’82’: Pittarello torna protagonista, questa volta con l’assist per il gol di Buso. Partita finita? Altroché: al 93’, in pieno recupero, sempre Corazza trova la sua clamorosa doppietta personale, per il definitivo 3-3. Il Catanzaro viene beffato e non riesce ad entrare in zona play-off, salendo a 16 punti. Ancora in zona retrocessione il Pescara, ora a quota 9.