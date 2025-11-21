Palermo, Inzaghi: "Non possiamo più perdere tempo"

"Stimo la Virtus Entella per il campionato che sta facendo, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Le partite dipendono da noi, dall'atteggiamento, dalla voglia e adesso non possiamo più perdere tempo". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della partita di calcio contro la Virtus Entella, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B in programma a Chiavari. I rosanero, sesti in classifica, arrivano alla sfida contro i liguri dalla sconfitta subita a Castellammare di Stabia: "Guardare la classifica adesso - spiega il tecnico dei siciliani - sarebbe un grande errore, basti pensare alla Cremonese nella passata stagione. La partita contro i liguri è importante come tutte, non è decisiva. Il campionato è lungo, ma noi dobbiamo chiaramente creare una mentalità vincente e darci una svegliata e spero che questo accada già domani. Le motivazioni quando giochi per il Palermo vengono da sole e dobbiamo dimostrarlo sul campo".