"Ferma il gelo": la Serie A scende in campo per UNHCR, l'Agenzia Onu per i Rifugiati

L'iniziativa in occasione della 24.a giornata di campionato

05 Feb 2026 - 18:58
In occasione della 24ª Giornata della Serie A, in programma dal 6 al 9 febbraio, la Lega Calcio Serie A promuove su tutti i campi la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati - UNHCR - con l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a milioni di rifugiati e sfollati. Fino al 15 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. Un inverno estenuante, con un’assistenza umanitaria ridotta al minimo. È questa la dura realtà che milioni di rifugiati e sfollati affrontano oggi in Paesi come Ucraina, Afghanistan e Siria. Mai come quest’anno, con la drastica riduzione dei fondi per gli aiuti umanitari, è fondamentale il sostegno di tutti. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare termicamente le abitazioni, fornire stufe, coperte, medicine e cibo caldo, soprattutto a bambini e anziani. Senza nuovi finanziamenti, la capacità di UNHCR di garantire aiuti vitali sarà gravemente compromessa, con conseguenze dirette su migliaia di vite. Le famiglie più vulnerabili hanno bisogno di aiuto. Ora più che mai.

I fondi raccolti da UNHCR serviranno a fornire aiuti salvavita, come coperte, abiti invernali, stufe, kit per l’isolamento termico e supporto per la riparazione delle case danneggiate, per milioni di rifugiati e sfollati in 7 Paesi, tra i quali l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina.

Ancora una volta, al fianco di UNHCR ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al centrocampista della Juventus Khéphren Thuram e l'ex bianconero, ora al Marsiglia, Timothy Weah.

UNHCR – “Ferma il gelo. Adesso”. Dona con un SMS o chiama adesso il 45588

