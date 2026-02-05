"Ferma il gelo": la Serie A scende in campo per UNHCR, l'Agenzia Onu per i Rifugiati

In occasione della 24ª Giornata della Serie A, in programma dal 6 al 9 febbraio, la Lega Calcio Serie A promuove su tutti i campi la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati - UNHCR - con l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a milioni di rifugiati e sfollati. Fino al 15 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. Un inverno estenuante, con un’assistenza umanitaria ridotta al minimo. È questa la dura realtà che milioni di rifugiati e sfollati affrontano oggi in Paesi come Ucraina, Afghanistan e Siria. Mai come quest’anno, con la drastica riduzione dei fondi per gli aiuti umanitari, è fondamentale il sostegno di tutti. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare termicamente le abitazioni, fornire stufe, coperte, medicine e cibo caldo, soprattutto a bambini e anziani. Senza nuovi finanziamenti, la capacità di UNHCR di garantire aiuti vitali sarà gravemente compromessa, con conseguenze dirette su migliaia di vite. Le famiglie più vulnerabili hanno bisogno di aiuto. Ora più che mai.