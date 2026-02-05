Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 5 febbraio 2026

Franzoni: "Vincere fondamentale, ma nella vita c'è altro" - "Vincere per me è fondamentale, ma c'è anche molto altro". Così l'azzurro di sci Giovanni Franzoni nel corso di una intervista a 'Credere', settimanale del Gruppo Editoriale San Paolo, che gli dedica la copertina nel numero da oggi in edicola. Un piccolo grande uomo di cui lo sci alpino aveva bisogno, scrive il giornale: "Non ho mai avuto molta autostima, ho coltivato sempre il dubbio anche confrontandomi nello sport con persone più forti. Sullo scii - racconta Franzoni - divento super competitivo, ma nella vita ho sempre preferito essere gentile, educato rispettoso". Di famiglia religiosa, la fede ha sempre fatto parte della loro vita: "Quando andavamo a scuola dovevamo portare il librettino delle preghiere da imparare a memoria: la più difficile? Il Salve Regina, quanto era lunga… ma ora la so!", scherza Giovanni. Anche il parroco di Moniga del Garda e noto fumettista gli dedicò una vignetta con scritto 'Il Signore scia con te'. "Appena possiamo andiamo tutti a Messa e poi si mangia una pizza. È un modo per restare vicini e restare ancorati a una sana normalità, in mezzo al caos", dice. E sulla parabola che gli è rimasta più impressa spiega: "Quella della pagliuzza e della trave. Penso a chi giudica da lontano noi atleti. Io cerco di non giudicare mai, perché so quanto impegno ci mettono". Infine, sull'amico e quasi fratello Matteo Franzoso recentemente scomparso, confida: "Lo sento vicino e come ho detto fin dall'inizio lui scierà sempre con me nel cuore. Perché sono sicuro ci rincontreremo. Se non pensassi che fosse possibile, nulla avrebbe senso".