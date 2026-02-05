Sassuolo verso l'Inter con la formazione tipo

05 Feb 2026 - 18:08

Sarà un Sassuolo in formazione tipo quella che affronterà l'Inter, con i nuovi arrivati dal mercato che partiranno dalla panchina. Non cambia la difesa con i centrali Idzes e Muharemovic, con a destra Walukiewicz in vantaggio su Coulibaly, e Doig piazzato a sinistra. Tanta abbondanza a centrocampo con Grosso che si affiderà ai suoi uomini migliori, Thorstvedt, Matic e Konè. In attacco sicuri Berardi e Laurientè laterali, con Pinamonti in lotta per una maglia con Nzola. Panchina per gli ultimi arrivati, i difensori Pedro Felipe e Ulisses Garcia, il centrocampista Darry Bakola e l'attaccante Nzola. Tra le riserve anche Volpato che ha recuperato dall'infortunio.

