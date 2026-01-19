Logo SportMediaset

coppa d'africa

Senegal campione, festa e danni a Torino dopo la Coppa d'Africa: vetri rotti e traffico in tilt

Notte di festa per i tifosi senegalesi, con qualche tensione a Torino e Milano nello scontro con gli avversari marocchini

19 Gen 2026 - 09:26
8 foto

Notte di gioia sfrenata ma anche di disagi a Torino e, parzialmente, a Milano per la vittoria della Coppa d'Africa del Senegal. Nel capoluogo piemontese dopo l'1-0 sul Marocco siglato da Pape Gueye, centinaia di tifosi si sono riversati in corso Giulio Cesare con fumogeni e fuochi d'artificio. La festa ha però causato danni significativi: l'esplosione di potenti petardi ha mandato in frantumi i vetri delle scale di tre condomini, i cui frammenti hanno danneggiato le auto in sosta (fortunatamente senza causare feriti). Traffico e mezzi pubblici sono rimasti bloccati per diverse ore, richiedendo l'intervento della polizia locale. A Milano qualche tensione in corso Buenos Aires quando alcuni tifosi avversari sono venuti a contatto, poi la festa senegalese è proseguita senza problemi. Non si sono segnalati disagi a Roma ma solo grandi festeggiamenti. 

