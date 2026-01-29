Caos in finale: 5 giornate di stop al ct del Senegal, multe e squalifiche anche al Marocco

Il caos tra proteste e abbandono del campo nella finale di Coppa d'Africa costa al ct del Senegal cinque giornate di squalifica e una multa da 100mila dollari. Pape Thiaw è stato infatti sospeso dalla Confederazione africana di calcio per gli incidenti che hanno segnato il match con il Marocco: il Senegal ha vinto 1-0 dopo i tempi supplementari, in una partita folle. Su invito dello stesso ct, alcuni giocatori senegalesi avevano abbandonato il campo per protestare contro la decisione dell'arbitro, supportata dal Var, di assegnare un rigore al Marocco proprio alla fine dei tempi regolamentari. I tifosi infuriati hanno anche tentato di invadere il campo. Alla fine, il marocchino Brahim Diaz ha sbagliato il penalty e i senegalesi sono tornati in campo per il resto della partita, vincendo. Pape Thiaw è stato sospeso dalla commissione disciplinare della CAF per "condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all'immagine del calcio".