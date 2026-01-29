COPPA D'AFRICA

Caos in finale: 5 giornate di stop al ct del Senegal, multe e squalifiche anche al Marocco

Pape Thiaw fermato per "condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all'immagine del calcio"

29 Gen 2026 - 10:07
videovideo

Il caos tra proteste e abbandono del campo nella finale di Coppa d'Africa costa al ct del Senegal cinque giornate di squalifica e una multa da 100mila dollari. Pape Thiaw è stato infatti sospeso dalla Confederazione africana di calcio per gli incidenti che hanno segnato il match con il Marocco: il Senegal ha vinto 1-0 dopo i tempi supplementari, in una partita folle. Su invito dello stesso ct, alcuni giocatori senegalesi avevano abbandonato il campo per protestare contro la decisione dell'arbitro, supportata dal Var, di assegnare un rigore al Marocco proprio alla fine dei tempi regolamentari. I tifosi infuriati hanno anche tentato di invadere il campo. Alla fine, il marocchino Brahim Diaz ha sbagliato il penalty e i senegalesi sono tornati in campo per il resto della partita, vincendo. Pape Thiaw è stato sospeso dalla commissione disciplinare della CAF per "condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all'immagine del calcio".

Leggi anche

Bufera mondiale sul rigore di Brahim Diaz: perché si dice che avrebbe sbagliato apposta

Anche gli attaccanti senegalesi Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, che giocano in Premier League, sono stati squalificati per due partite per "condotta antisportiva nei confronti dell'arbitro". Multa da 615mila dollari alla Federcalcio del Senegal "per il comportamento inappropriato dei suoi tifosi, che ha danneggiato l'immagine del calcio.

Squalifiche anche tra i marocchini: due turni al difensore del Psg Achraf Hakimi, tre giornate a Ismaël Saibarie. Multa anche alla federazione del Marocco. Le sanzioni entreranno in vigore durante le qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027.

Leggi anche

Il ct: "Chiedo scusa al calcio", ma per il Senegal è in arrivo la stangata: Mondiali a rischio?

Senegal campione, festa e danni a Torino dopo la Coppa d'Africa: vetri rotti e traffico in tilt

1 di 8
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Ultimi video

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:41
Insigne al Pescara in B

Insigne al Pescara in B

01:27
Milan, ecco De Winter

Milan, ecco De Winter

01:40
Stasera Union Sg- Atalanta

Stasera Union Sg- Atalanta

01:17
La carica di McTominay

La carica di McTominay

02:09
Stasera Napoli-Chelsea

Stasera Napoli-Chelsea: Conte aggrappato all'Europa

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

I più visti di Calcio Estero

Kolo Muani, che spavento: incidente stradale a Londra e auto distrutta. "Lui e Odobert stanno bene"

La seconda vita di Edoardo Bove: "Il defibrillatore? Come un telefonino tra le costole"

MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

MCH PORTO 3-0 MCH

Tris del Porto: Farioli continua a dominare il campionato

Caos in finale, paga il ct del Senegal. Multe e squalifiche a raffica: sanzionato anche Hakimi

Rigore per il Marocco al 98': il Senegal abbandona il campo, poi rientra ed... esulta. A piangere è Brahim Diaz

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Aleksandar Stankovic (Bruges)
12:51
Inter, hai visto Stankovic jr? Con un gol e due assist trascina il Bruges ai playoff
12:00
Milan e Al Hammadi Holding con MilanLab per il futuro della medicina sportiva in Arabia
10:32
Cina: 73 squalificati a vita per corruzione, anche ex ct nazionale
10:29
Inter-Diaby: il precedente della gomitata a Fontanarosa e la rissa con Calhanoglu e Barella
10:27
Marsiglia, De Zerbi: "Tutti zitti, eliminazione dura da accettare"