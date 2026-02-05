Thuram dribbla le critiche: "Chi le fa, spesso non guarda le partite. Ho scherzato con Khephren, non andò bene"

In una lunga intervista a Cbs, il francese ha parlato a 360 gradi, compreso il suo rapporto con le critiche: "Le persone sono ossessionate dai numeri, spesso nemmeno guardano le partite e assegnano il man of the match a chi ha segnato. Questa è la nostra generazione e dobbiamo accettarlo. Le statistiche contano perché il mio lavoro è fare gol, ma il calcio non è solo questo, ci sono gli assist, le giocate e la costruzione delle azioni. Per questo prendo le distanze da ciò che si legge sui social, per evitare che mi condizioni".