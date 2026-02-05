INTER

Thuram dribbla le critiche: "Chi le fa, spesso non guarda le partite. Ho scherzato con Khephren, non andò bene"

L'attaccante dell'Inter racconta il siparietto col fratello allo Stadium, poi certifica l'obiettivo primario: "Due scudetti in tre anni? Sarebbe enorme" 

di Paolo Borella
05 Feb 2026 - 17:58
videovideo

Marcus Thuram non vuole fermarsi. L'assist per Diouf in Coppa Italia, decisivo per la vittoria contro il Torino e il passaggio in semifinale, deve essere solamente il punto di una nuova partenza per l'attaccante dell'Inter, spesso criticato nell'ultimo periodo per quel gol che in Serie A manca dalla trasferta di Parma di inizio gennaio. 

In una lunga intervista a Cbs, il francese ha parlato a 360 gradi, compreso il suo rapporto con le critiche: "Le persone sono ossessionate dai numeri, spesso nemmeno guardano le partite e assegnano il man of the match a chi ha segnato. Questa è la nostra generazione e dobbiamo accettarlo. Le statistiche contano perché il mio lavoro è fare gol, ma il calcio non è solo questo, ci sono gli assist, le giocate e la costruzione delle azioni. Per questo prendo le distanze da ciò che si legge sui social, per evitare che mi condizioni".

Gli obiettivi stagionali invece fanno sorridere Thuram, che guarda soprattutto alla Serie A: "Vincere due scudetti in tre anni sarebbe qualcosa di enorme. Non sarà semplice, perché le avversarie sono forti, ma dobbiamo continuare a lavorare e imparare dagli errori, così possiamo riuscirci". L'attaccante si sente migliorato rispetto al passato: "Sono più maturo nel modo di giocare, le emozioni incidono meno sulle mie prestazioni. Le grandi partite di Champions mi hanno fatto crescere, mi sento un giocatore più intelligente e che sa muoversi nel modo giusto per aiutare la squadra".

L'Inter è invece un punto di arrivo per il classe 1997: "La società ha visto in me un giocatore creativo, capace di giocare accanto a Lautaro e aiutare la squadra a vincere. Era il momento giusto per un club del genere e per giocare a San Siro, ogni volta è un sogno. Ogni notte lì può diventare speciale e ho immagini fantastiche nella testa: la semifinale col Barcellona, i gol segnati al Milan". 

Infine, Marcus Thuram è tornato sul rapporto col fratello Khephren, dentro e fuori dal campo, in particolare quel siparietto in Juve-Inter: "Siamo simili, due grandi lavoratori che sanno cosa vogliono nella vita. Lui è molto competitivo e mi piace. In campo provavo a scherzare, lui no. Volevo dimostrare di essere il fratello maggiore, ma non è andata benissimo: ha segnato e di solito non segna mai. Ci sentiamo ogni giorno, il mio sogno è che entrambi possiamo esprimere il nostro massimo potenziale e crescere come uomini. A fine carriera devi essere più di un calciatore".

Così gli ha insegnato papà Lilian: "Ho capito davvero chi fosse quando andò al Barcellona. Vedevo giocatori come Ronaldinho e Henry ed erano suoi compagni. Mi ha insegnato tanto, soprattutto a farmi domande. Essere curiosi, critici, persone prima che atleti".

inter
marcus thuram
serie a

Ultimi video

02:23
Atalanta-Juve su Italia 1

Atalanta-Juve su Italia 1

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:03
MCH FAFE-TORREENSE 1-1 COPA PORTOGALLO MCH

Taça Portugal, Fafe-Torreense 1-1

01:47
MCH HOLSTEIN KIEL-STOCCARDA 0-3 MCH

DFB Pokal, Holstein Kiel-Stoccarda 0-3

00:27
CLIP ATTACCO INTER CONFRONTO PASSATO SRV

Meno scelte, più gol. Inter, l'attacco vola rispetto a un anno fa: i numeri

00:50
DICH HILIJEMARK PISA DICH

Hiljemark e l'italiano: "Mi manca un pò di ritmo"

00:25
Atalanta-Juventus: giovedì 5 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Atalanta-Juventus: giovedì 5 febbraio alle 21.00 su Italia 1

02:05
CR7, sciopero terminato

CR7, sciopero terminato

02:07
La rubrica parate

La rubrica parate

01:53
Di Lorenzo operato

Di Lorenzo operato

01:59
Diouf è "on fire"

Diouf è "on fire"

01:42
Nkunku alla riscossa

Nkunku alla riscossa

01:55
Del Piero e la nuova Juve

Del Piero e la nuova Juve

02:12
Carnesecchi style

Carnesecchi style

01:28
Juve vista Atalanta

Juve vista Atalanta

02:23
Atalanta-Juve su Italia 1

Atalanta-Juve su Italia 1

I più visti di Inter

Carnevali si sfoga: "Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio"

Arrestato ultrà interista del gruppo Viking: non è il tifoso ricoverato in ospedale

Cristian Chivu

L'Inter non sceglie e "ripete" il 2024/25: Chivu si arrabbia ma divide i tifosi

Petardo Cremonese-Inter

Il tifoso del petardo in condizioni critiche: trasferito in un altro ospedale

Inter, multa da 50mila euro e diffida per la bomba carta contro Audero

Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
Sassuolo verso l'Inter con la formazione tipo
17:27
Games: eFootball arriva su Nintendo Switch 2 con Kick-Off!
17:20
Cagliari, per la trasferta contro la Roma nuova chance a Rodriguez
16:48
Sammarco prova a prendersi il Verona: "Io mister ad interim? Non mi importa, penso al Pisa"
16:18
Udinese, Zaniolo può essere titolare contro il Lecce